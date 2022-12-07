Собянин: В Москве получено около 20 тысяч заявок от родственников мобилизованных
Властям Москвы поступило около 20 тысяч заявок на получение различного рода помощи от родственников тех, кто был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Всего у нас поступило за это время около 20 тысяч различных заявок, заявлений, в том числе 18 тысяч в области адресной, финансовой поддержки, в том числе просьбы по трудоустройству, переобучению, получению новой профессии, устройству детей в детские сады", — уточнил он в интервью телеканалу ТВЦ.
Также Собянин напомнил, что благодаря центру поддержки семей мобилизованных московским властям "удалось перехватить ситуацию". Мэр столицы признал, что ситуация была крайне непростая: "Буквально за считаные дни, недели огромное количество семей оказались без своих кормильцев, у многих просто была растерянность, как дальше жить, как дальше решать проблемы, а там много всяких проблем: финансовых, юридических, социальных, психологических".
Он заверил, что центр стал заниматься всеми проблемами одновременно, "не отмахиваясь ни от одной из проблем". Как указал Собянин, часть проблем специалистам пришлось решать с престарелыми родителями, которые "оказались одни в этой ситуации".
"Центр продолжает работать, продолжает работать в постоянном режиме, мы стараемся не отказывать в тех просьбах, которые поступают", — подчеркнул мэр Москвы.
Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко сообщил, что в настоящий момент 62 тысячи семей участников СВО на Украине получают помощь от волонтёров. Они оказывают поддержку каждый день в постояенном режиме, добавил он.
t.me / mos_sobyanin