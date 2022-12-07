Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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7 декабря, 19:28

Собянин: В Москве получено около 20 тысяч заявок от родственников мобилизованных

Властям Москвы поступило около 20 тысяч заявок на получение различного рода помощи от родственников тех, кто был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Всего у нас поступило за это время около 20 тысяч различных заявок, заявлений, в том числе 18 тысяч в области адресной, финансовой поддержки, в том числе просьбы по трудоустройству, переобучению, получению новой профессии, устройству детей в детские сады", — уточнил он в интервью телеканалу ТВЦ.

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Также Собянин напомнил, что благодаря центру поддержки семей мобилизованных московским властям "удалось перехватить ситуацию". Мэр столицы признал, что ситуация была крайне непростая: "Буквально за считаные дни, недели огромное количество семей оказались без своих кормильцев, у многих просто была растерянность, как дальше жить, как дальше решать проблемы, а там много всяких проблем: финансовых, юридических, социальных, психологических".

Он заверил, что центр стал заниматься всеми проблемами одновременно, "не отмахиваясь ни от одной из проблем". Как указал Собянин, часть проблем специалистам пришлось решать с престарелыми родителями, которые "оказались одни в этой ситуации".

"Центр продолжает работать, продолжает работать в постоянном режиме, мы стараемся не отказывать в тех просьбах, которые поступают", — подчеркнул мэр Москвы.

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Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко сообщил, что в настоящий момент 62 тысячи семей участников СВО на Украине получают помощь от волонтёров. Они оказывают поддержку каждый день в постояенном режиме, добавил он.

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t.me / mos_sobyanin

Иван Косицын

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