Собянин: В Москве получено около 20 тысяч заявок от родственников мобилизованных

Властям Москвы поступило около 20 тысяч заявок на получение различного рода помощи от родственников тех, кто был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Всего у нас поступило за это время около 20 тысяч различных заявок, заявлений, в том числе 18 тысяч в области адресной, финансовой поддержки, в том числе просьбы по трудоустройству, переобучению, получению новой профессии, устройству детей в детские сады", — уточнил он в интервью телеканалу ТВЦ.

Также Собянин напомнил, что благодаря центру поддержки семей мобилизованных московским властям "удалось перехватить ситуацию". Мэр столицы признал, что ситуация была крайне непростая: "Буквально за считаные дни, недели огромное количество семей оказались без своих кормильцев, у многих просто была растерянность, как дальше жить, как дальше решать проблемы, а там много всяких проблем: финансовых, юридических, социальных, психологических".

Он заверил, что центр стал заниматься всеми проблемами одновременно, "не отмахиваясь ни от одной из проблем". Как указал Собянин, часть проблем специалистам пришлось решать с престарелыми родителями, которые "оказались одни в этой ситуации".

"Центр продолжает работать, продолжает работать в постоянном режиме, мы стараемся не отказывать в тех просьбах, которые поступают", — подчеркнул мэр Москвы.