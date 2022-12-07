Заговорщики в Германии хотели создать новую армию

Подозреваемые в подготовке госпереворота в Германии хотели создать в стране новую армию, заявил немецкий генпрокурор Петер Франк на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал Welt .

"Кроме этого совета, который планировал создать новую структуру государства, по нашим сведениям, их "военное крыло" должно было основать новую немецкую армию", — сказал Франк.