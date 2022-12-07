Заговорщики в Германии хотели создать новую армию
Генпрокурор ФРГ Франк: Планировавшие госпереворот хотели создать новую армию
Подозреваемые в подготовке госпереворота в Германии хотели создать в стране новую армию, заявил немецкий генпрокурор Петер Франк на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал Welt.
По данным Генпрокуратуры, заговорщики внутри своего объединения создали совет, выполнявший функции правительства.
"Кроме этого совета, который планировал создать новую структуру государства, по нашим сведениям, их "военное крыло" должно было основать новую немецкую армию", — сказал Франк.
Лайф писал, что сегодня утром стало известно о масштабных задержаниях, прошедших в Германии. Правоохранители подозревают сторонников одной из праворадикальных групп в подготовке госпереворота. Среди них также оказались одна россиянка и принц из старинного немецкого дворянского рода Ройсс Генрих XIII. Позже появилась информация, что они якобы пытались заручиться российской поддержкой, однако в Посольстве РФ опровергли данные утверждения.
Shutterstock