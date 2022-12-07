Подозреваемые в подготовке госпереворота в ФРГ пытались связаться с представителями РФ

Задержанные в Германии по подозрению в подготовке госпереворота пытались связаться с представителями Российской Федерации. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

Для подозреваемых государственный переворот являлся промежуточным шагом для достижения "изменения системы на всех уровнях". Планировалось, что организация сформирует военное правительство, которое бы обсудило новый государственный порядок со странами, вышедшими из Второй мировой войны победителями.

"С точки зрения организации основным контактным лицом для этих переговоров в настоящее время является Российская Федерация. Обвиняемый Генрих XIII П.Р. уже связался с представителями РФ в Германии. Однако, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу", — говорится в сообщении ведомства.

Подготовку к госперевороту подозреваемые вели как минимум с ноября прошлого года. В неё входило планирование структур переходной власти, закупка оборудования, обучение стрельбе и вербовка новых участников. Известно также, что в организацию входят люди, в прошлом проходившие службу в Бундесвере.