В Германии проходят массовые задержания по делу о подготовке госпереворота

Правоохранительные органы Германии провели масштабные обыски и задержания по делу о подготовке государственного переворота. В заговоре подозревают сторонников праворадикальной группы. Как сообщает Генпрокуратура ФРГ, задержано 25 человек, в отношении ещё 27 проводятся оперативные мероприятия. Среди задержанных — одна гражданка России.

Генпрокуратура полагает, что члены организации планировали убийства чиновников, вооружённое нападение на Бундестаг, а затем — государственный переворот. После этого они собирались сформировать новое переходное правительство и армию.

"Согласно проведённому на данный момент расследованию, есть подозрение, что отдельные члены организации готовились к тому, чтобы прорваться в немецкий Бундестаг с небольшой вооружённой группой", — сообщили в ведомстве.

Среди главных подозреваемых — экс-депутат Бундестага, несколько бывших офицеров спецназа Бундесвера. Среди задержанных сторонников группы — гражданка России.