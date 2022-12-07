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7 декабря, 08:05
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В Германии проходят массовые задержания по делу о подготовке госпереворота

Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии

Правоохранительные органы Германии провели масштабные обыски и задержания по делу о подготовке государственного переворота. В заговоре подозревают сторонников праворадикальной группы. Как сообщает Генпрокуратура ФРГ, задержано 25 человек, в отношении ещё 27 проводятся оперативные мероприятия. Среди задержанных — одна гражданка России.

Генпрокуратура полагает, что члены организации планировали убийства чиновников, вооружённое нападение на Бундестаг, а затем — государственный переворот. После этого они собирались сформировать новое переходное правительство и армию.

"Согласно проведённому на данный момент расследованию, есть подозрение, что отдельные члены организации готовились к тому, чтобы прорваться в немецкий Бундестаг с небольшой вооружённой группой", — сообщили в ведомстве.

Среди главных подозреваемых — экс-депутат Бундестага, несколько бывших офицеров спецназа Бундесвера. Среди задержанных сторонников группы — гражданка России.

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А ранее переворот произошёл в Буркина-Фасо. Совершившая его группа военных захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента. Причём для страны это уже второй переворот в этом году. Первый мятеж, 24 января, возглавлял Дамиба. 31 января он был объявлен президентом, главой государства и Верховным главнокомандующим.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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