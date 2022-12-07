В Германии проходят массовые задержания по делу о подготовке госпереворота
Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии
Правоохранительные органы Германии провели масштабные обыски и задержания по делу о подготовке государственного переворота. В заговоре подозревают сторонников праворадикальной группы. Как сообщает Генпрокуратура ФРГ, задержано 25 человек, в отношении ещё 27 проводятся оперативные мероприятия. Среди задержанных — одна гражданка России.
Генпрокуратура полагает, что члены организации планировали убийства чиновников, вооружённое нападение на Бундестаг, а затем — государственный переворот. После этого они собирались сформировать новое переходное правительство и армию.
"Согласно проведённому на данный момент расследованию, есть подозрение, что отдельные члены организации готовились к тому, чтобы прорваться в немецкий Бундестаг с небольшой вооружённой группой", — сообщили в ведомстве.
Среди главных подозреваемых — экс-депутат Бундестага, несколько бывших офицеров спецназа Бундесвера. Среди задержанных сторонников группы — гражданка России.
А ранее переворот произошёл в Буркина-Фасо. Совершившая его группа военных захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента. Причём для страны это уже второй переворот в этом году. Первый мятеж, 24 января, возглавлял Дамиба. 31 января он был объявлен президентом, главой государства и Верховным главнокомандующим.
Shutterstock