Вещание телеканала "Дождь" вслед за Латвией будет прекращено в Литве
Телеканал "Дождь"* прекратит вещание в Литве, о чём сообщила государственная комиссия по радио и телевидению. Это связано с тем, что ранее Латвия аннулировала лицензию, которая давала каналу право ретранслировать контент на территории Евросоюза и в других странах.
"Он был включён в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube", — пояснили в комиссии.
Регулятор добавил, что вещание телеканала прекратится завтра, 8 декабря, то есть на день позже, чем это произошло в Латвии.
Как писал Лайф, на прошлой неделе "Дождь" уволил телеведущего Алексея Коростелёва после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. При этом ранее в Латвии телеканал оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала. А 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии лишил "Дождь" лицензии на вещание в стране.
* Внесён в список СМИ-иноагентов.
ТАСС / Красильников Станислав