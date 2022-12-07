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7 декабря, 07:49

Вещание телеканала "Дождь" вслед за Латвией будет прекращено в Литве

Телеканал "Дождь"* прекратит вещание в Литве, о чём сообщила государственная комиссия по радио и телевидению. Это связано с тем, что ранее Латвия аннулировала лицензию, которая давала каналу право ретранслировать контент на территории Евросоюза и в других странах.

"Он был включён в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube", — пояснили в комиссии.

Регулятор добавил, что вещание телеканала прекратится завтра, 8 декабря, то есть на день позже, чем это произошло в Латвии.

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Как писал Лайф, на прошлой неделе "Дождь" уволил телеведущего Алексея Коростелёва после его слов в прямом эфире о помощи российским военным. При этом ранее в Латвии телеканал оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. После этого глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала. А 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии лишил "Дождь" лицензии на вещание в стране.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Красильников Станислав

Максим Плетнёв
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