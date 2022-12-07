Вещание телеканала "Дождь" вслед за Латвией будет прекращено в Литве

Телеканал "Дождь"* прекратит вещание в Литве, о чём сообщила государственная комиссия по радио и телевидению. Это связано с тем, что ранее Латвия аннулировала лицензию, которая давала каналу право ретранслировать контент на территории Евросоюза и в других странах.

"Он был включён в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube", — пояснили в комиссии.

Регулятор добавил, что вещание телеканала прекратится завтра, 8 декабря, то есть на день позже, чем это произошло в Латвии.