Учёного-геодезиста из Биробиджана обвинили в госизмене и этапировали в "Лефортово"
Обвиняемого в госизмене учёного-геодезиста Качина из ЕАО этапировали в "Лефортово"
Учёного-геодезиста Валерия Качина из Биробиджана Еврейской автономной области обвинили в государственной измене. По данным ТАСС, он этапирован в Москву для проведения следственных действий.
По информации агентства, Качин был задержан сотрудниками ФСБ России. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области. Он этапирован в столичное СИЗО "Лефортово" для проведения с ним дальнейших следственных действий", — пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее на Украине офис генерального прокурора объявил о подозрении в государственной измене экс-министра образования и науки страны Дмитрия Табачника. Экс-министр якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области России Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области России Евгением Балицким.
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