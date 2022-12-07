Учёного-геодезиста из Биробиджана обвинили в госизмене и этапировали в "Лефортово"

Учёного-геодезиста Валерия Качина из Биробиджана Еврейской автономной области обвинили в государственной измене. По данным ТАСС, он этапирован в Москву для проведения следственных действий.

По информации агентства, Качин был задержан сотрудниками ФСБ России. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области. Он этапирован в столичное СИЗО "Лефортово" для проведения с ним дальнейших следственных действий", — пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.