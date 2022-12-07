Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 07:41

Учёного-геодезиста из Биробиджана обвинили в госизмене и этапировали в "Лефортово"

Обвиняемого в госизмене учёного-геодезиста Качина из ЕАО этапировали в "Лефортово"

Учёного-геодезиста Валерия Качина из Биробиджана Еврейской автономной области обвинили в государственной измене. По данным ТАСС, он этапирован в Москву для проведения следственных действий.

По информации агентства, Качин был задержан сотрудниками ФСБ России. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области. Он этапирован в столичное СИЗО "Лефортово" для проведения с ним дальнейших следственных действий", — пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Томский физик Луканин получил 7,5 года строгого режима по делу о госизмене

Томский физик Луканин получил 7,5 года строгого режима по делу о госизмене

Ранее на Украине офис генерального прокурора объявил о подозрении в государственной измене экс-министра образования и науки страны Дмитрия Табачника. Экс-министр якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области России Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области России Евгением Балицким.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров