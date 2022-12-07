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7 декабря, 07:24

В Приморье 15-летний подросток надругался над семилетней девочкой

В Приморском крае подростка заподозрили в изнасиловании семилетней девочки

В Приморье 15-летний подросток подозревается в изнасиловании семилетней девочки. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевое управление Следственного комитета, в отношении парня возбуждено уголовное дело.

Информация о совершении нападения на девочку разлетелась по пабликам небольшого приморского городка Фокино. Жители заявляли, что подросток утащил ребёнка в лес, где и совершил преступление. Другие подробности инцидента не сообщаются. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера.

"По факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации", — заявили в СК и добавили, что фигурант задержан.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 15-летнюю девочку в туалете в клубе на Думской. Школьница отправилась на вечеринку с друзьями. В заведении её схватил злоумышленник, затащил в туалет и надругался.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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