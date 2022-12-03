Сотрудники отеля на курорте в Индии изнасиловали спящую российскую туристку

В Индии арестовали двух уроженцев Непала по подозрению в изнасиловании российской туристки в курортном городе Калангут в штате Гоа. Об этом сообщает газета Times of India.

По информации издания, в минувший четверг, 1 декабря, 37-летняя гражданка РФ, остановившаяся в отеле вместе с друзьями, выпила алкоголь и прилегла спать в номере. Поздно вечером в её комнату проник иностранец, который работал уборщиком в курортном отеле. Мужчина изнасиловал туристку, при этом она, находясь в состоянии опьянения, не смогла сразу понять, что произошло. Затем в номер россиянки нагрянул другой сотрудник отеля, он также начал приставать к женщине. На этот раз россиянка уже стала звать на помощь.

На следующий день полицейские зарегистрировали заявление туристки, озабоченные сотрудники отеля были задержаны в тот же день. По данным журналистов, обоим злоумышленникам грозит от 20 до 25 лет.