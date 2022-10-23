Неизвестный изнасиловал 15-летнюю петербурженку в туалете клуба

В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 15-летнюю девочку в туалете одного из клубов на Думской. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, школьница отправилась на вечеринку вместе с друзьями. В заведении её схватил злоумышленник, затащил в туалет и надругался. У пострадавшей зафиксировали ушибы, после осмотра медика её отпустили домой. СК проводит проверку по факту произошедшего.

"По данному факту следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводят процессуальную проверку. Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу М.Г. Парастаевой прояснить обстоятельства произошедшего и представить доклад по ситуации", — говорится на сайте СКР.