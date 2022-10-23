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23 октября, 18:55

Неизвестный изнасиловал 15-летнюю петербурженку в туалете клуба

СКР проводит проверку после сообщений об изнасиловании 15-летней девочки в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 15-летнюю девочку в туалете одного из клубов на Думской. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, школьница отправилась на вечеринку вместе с друзьями. В заведении её схватил злоумышленник, затащил в туалет и надругался. У пострадавшей зафиксировали ушибы, после осмотра медика её отпустили домой. СК проводит проверку по факту произошедшего.

"По данному факту следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводят процессуальную проверку. Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу М.Г. Парастаевой прояснить обстоятельства произошедшего и представить доклад по ситуации", — говорится на сайте СКР.

В Чите 33-летний бездомный попытался изнасиловать школьника

В Чите 33-летний бездомный попытался изнасиловать школьника

Ранее Лайф писал, что в Петербурге знакомый из соцсетей изнасиловал школьницу на первом свидании. Он затащил девочку в подъезд дома на Российском проспекте и надругался. После этого потерпевшая пошла к подруге, откуда её и забрали родители. Позже она была доставлена в медицинское учреждение.

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СК РФ

Арина Родионова

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