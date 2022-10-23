В Будапеште третий раз за месяц проходят протесты против низких зарплат учителей

В Будапеште сегодня снова проходит массовый "протест учеников" против низких зарплат школьных педагогов. Как сообщает РИА "Новости", это уже третья подобная акция за текущий месяц.

В Будапеште третий раз за месяц прошли массовые протесты против низких зарплат учителей. Видео © Twitter / Tamas Pal

Протестующие венгерские школьники, родители и учителя прошли по центру Будапешта от площади Кальвина к зданию Технического университета, где вечером ожидается концерт и выступление организаторов. Толпа выкрикивала те же лозунги, что и на прошлых акциях: "Нет учителя — нет будущего", "Заплатите нашим учителям" и "Сегодняшний класс — это завтрашняя страна".

К протесту также присоединились представители оппозиционной партии "Демократическая коалиция". Всего в акции участвует около десяти тысяч человек.