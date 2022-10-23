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23 октября, 18:18

"Не время для ярких витрин": Зеленский призвал мэров следить за объёмом потребляемого электричества

Зеленский призвал мэров контролировать потребление электроэнергии в городах

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам украинских городов с призывом следить за количеством потребляемой электроэнергии на их территориях.

"Хочу обратиться к главам громад и мэрам наших городов. Пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась зря", — написал он в телеграм-канале.

Зеленский указал на то, что сейчас "не время для ярких витрин и вывесок". Он также добавил, что нужно бережно относиться к потреблению электроэнергии на публичных пространствах.

Украинцев предупредили о длительной экономии электроэнергии

Украинцев предупредили о длительной экономии электроэнергии

Ранее Лайф писал, что в Киеве начались веерные отключения электроэнергии. При этом стоит отметить, что ещё утром власти утверждали, что в украинской столице такие меры сегодня не планируются.

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Telegram-канал / Zelenskiy

Арина Родионова

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