"Не время для ярких витрин": Зеленский призвал мэров следить за объёмом потребляемого электричества

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам украинских городов с призывом следить за количеством потребляемой электроэнергии на их территориях.

"Хочу обратиться к главам громад и мэрам наших городов. Пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась зря", — написал он в телеграм-канале.

Зеленский указал на то, что сейчас "не время для ярких витрин и вывесок". Он также добавил, что нужно бережно относиться к потреблению электроэнергии на публичных пространствах.