Орбан заявил о недоброжелательном отношении Евросоюза к Венгрии

Евросоюз пробует осуществлять шаги, враждебные национальным интересам граждан Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, к таким действиям тоже причастна левая оппозиция в государстве. Все эти лица стремятся атаковать страну, убеждён Орбан.

Премьер подчеркнул, что кабмин способен сопротивляться такой опасности и может защитить интересы Венгрии даже за её пределами. Он призвал не обращать внимания на людей, которые ей угрожают.

"Мы сохраним стабильность экономики, у каждого будет работа, мы сможем не допустить роста цен на коммунальные услуги, и семьи не будут брошены на произвол судьбы", — отметил он в ходе выступления в Залаэгерсеге по случаю годовщины Венгерского восстания 1956 года.

По мнению главы правительства, именно 66 лет назад у Венгрии была возможность обрести независимость. Успеху в 1956 году, по словам Орбана, помешали западные страны, которые предали государство. Однако премьер считает, что Будапешт усвоил этот урок. Он заключил, что лишь сами граждане способны поведать миру, как всё было на самом деле, и отстоять правду перед приближающимися угрозами.