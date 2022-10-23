Немецкие учёные нашли подтверждения лабораторного происхождения коронавируса
Немецкий учёный Бруттель: Коронавирус на 99,9% был разработан в лаборатории
Коронавирус на 99,9% был разработан в лаборатории. Об этом в беседе с телеканалом N-tv заявил немецкий учёный Валентин Бруттель. Он также сообщил, что вместе с коллегами нашёл подтверждения искусственного создания вируса. По данным СМИ, ещё летом 2021 года он заметил первые аномалии в геноме SARS-CoV-2 и с того времени изучал их с другими исследователями.
"В сочетании с другими молекулярными признаками наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственным, вероятно, изменённой копией естественного вируса", — отметил Бруттель.
Он добавил, что учёные обнаружили в геноме SARS-CoV-2 "отпечатки пальцев" для целенаправленных манипуляций, которые были в виде повторяющегося паттерна. По словам эксперта, лаборатории, создающие синтетические вирусы, сначала разрабатывают геном из отдельных блоков ДНК, из-за этого регулярно используемые части образуют узор.
Исследователи проанализировали составляющие популярных вирусов, созданных человеком, и тех, что возникли природным путём. Специалисты обнаружили, что блоки в последнем типе распределены случайным образом. Вероятность того, что эволюция сделала такие паттерны произвольно, крайне мала, уверены учёные. Добавим, что выводы исследователей на данный момент не получили других подтверждений.
Ранее Лайф писал, что за сутки в России зарегистрировано 8672 новых случая заражения коронавирусом. Это минимальное число с 26 июля, когда было выявлено 6183 заболевших. Такие данные привёл федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
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