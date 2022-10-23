Немецкие учёные нашли подтверждения лабораторного происхождения коронавируса

Коронавирус на 99,9% был разработан в лаборатории. Об этом в беседе с телеканалом N-tv заявил немецкий учёный Валентин Бруттель. Он также сообщил, что вместе с коллегами нашёл подтверждения искусственного создания вируса. По данным СМИ, ещё летом 2021 года он заметил первые аномалии в геноме SARS-CoV-2 и с того времени изучал их с другими исследователями.

"В сочетании с другими молекулярными признаками наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственным, вероятно, изменённой копией естественного вируса", — отметил Бруттель.

Он добавил, что учёные обнаружили в геноме SARS-CoV-2 "отпечатки пальцев" для целенаправленных манипуляций, которые были в виде повторяющегося паттерна. По словам эксперта, лаборатории, создающие синтетические вирусы, сначала разрабатывают геном из отдельных блоков ДНК, из-за этого регулярно используемые части образуют узор.

Исследователи проанализировали составляющие популярных вирусов, созданных человеком, и тех, что возникли природным путём. Специалисты обнаружили, что блоки в последнем типе распределены случайным образом. Вероятность того, что эволюция сделала такие паттерны произвольно, крайне мала, уверены учёные. Добавим, что выводы исследователей на данный момент не получили других подтверждений.