Корреспондент телеканала "360" в Донбассе Ольга Мациевская взяла первое интервью у военкора Семёна Пегова после операции. Журналист получил травму ноги во время съёмок очередного репортажа на передовой под Донецком.

Первое интервью военкора Пегова после операции. Видео © Телеканал "360"

"Работали на передовой, возвращались обратно, был обстрел. Много всякого по полям разбросано, но что конкретно [попалось — непонятно]. <...> Спасибо врачам донецким, они лучшие, всё круто!" — успел сказать Семён, прежде чем его увезли в палату.

Анестезиолог, который вышел из операционной, также сообщил журналистам, что состояние Пегова не вызывает никаких опасений. Подробности операции он раскрывать не стал, сославшись на врачебную тайну. При этом специалист отметил, что делал военкору спинальную анестезию.

Анестезиолог рассказал о состоянии Пегова. Видео © Телеканал "360"

"У него отключены только ноги. Так он в сознании. Всё должно быть хорошо", — поделился медик.