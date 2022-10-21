НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 07:35
12629

При обстреле ВСУ переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков

<p>Разбитая в результате обстрела ВСУ "газель" и погибший журналист Олег Клоков. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/k_gubareva/317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Катерина</a> <a href="https://t.me/k_gubareva/317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Губарева</a></p>

Разбитая в результате обстрела ВСУ "газель" и погибший журналист Олег Клоков. Обложка © Telegram / Катерина Губарева

При обстреле гражданской переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков, сообщила замгубернатора области Екатерина Губарева.

"Олег приехал по собственной инициативе развивать телеканал "Таврия" в первых числах октября. Ранее работал на "Москве 24", Russia Today, Первом канале и других. Работал в Правительстве города Москвы", — написала она в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что двенадцать ракетных ударов совершили украинские вооружённые силы по гражданской переправе в Херсоне. По информации экстренных служб региона, системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Известно, что Украина использовала кассетные ракеты HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Сообщалось о двух погибших и десяти раненых в результате атаки, однако позже их число увеличилось. Как уточнялось, скончались двое журналистов телерадиокомпании "Таврия".

"Откройте глаза": Журналист из США посетил Белгород и обвинил западные СМИ в молчании

"Откройте глаза": Журналист из США посетил Белгород и обвинил западные СМИ в молчании

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров