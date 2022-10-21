При обстреле ВСУ переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков

При обстреле гражданской переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков, сообщила замгубернатора области Екатерина Губарева.

"Олег приехал по собственной инициативе развивать телеканал "Таврия" в первых числах октября. Ранее работал на "Москве 24", Russia Today, Первом канале и других. Работал в Правительстве города Москвы", — написала она в своём телеграм-канале.