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21 октября, 07:20

В США заявили, что ПВО Украины не способна полностью защитить страну

Washington Post: На Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны

Журналисты издания Washington Post проанализировали сообщения украинских военных и политиков и выявили слабые места Украины. Так, они выяснили, что Незалежной крайне не хватает систем противовоздушной обороны для прикрытия каждой части страны.

"Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны", — пишет газета.

В материале приведены слова капитана украинской армии Владимира Климина, где он признался в том, что обход украинской ПВО удаётся за счёт разведданных и информации о ландшафте. Также известно, что большая часть украинских систем противовоздушной обороны — советского производства, а это значит, что им уже как минимум 30 лет.

Как указала исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк, в данный момент украинская ПВО — "это буквально парень со стингером".

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Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к ПВО Украины. Так он прокомментировал нанесение ударов Россией по важным энергетическим и военным объектам Украины. По его мнению, российские войска могут "кошмарить Украину в таком режиме, как сегодня, два-три месяца".

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Оксана Попова

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