При обстреле украинскими военными переправы в Херсоне погибли журналисты
При обстреле гражданской переправы в Херсоне погибли двое журналистов "Таврии"
"Газель" компании, разбитая в результате обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Губарева Катерина
Двое журналистов телерадиокомпании "Таврия" скончались в результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне. Как уточнила замгубернатора области Екатерина Губарева, среди погибших есть российский продюсер, который "по зову сердца" прибыл помогать региону.
"Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября выглядит автомобиль наших телевизионщиков из "Таврии". Погибли по меньшей мере два человека из команды", — написала она в телеграм-канале, не уточнив имена погибших.
Ранее сообщалось, что двенадцать ракетных ударов совершили украинские вооружённые силы по гражданской переправе в Херсоне. По информации экстренных служб региона, системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Известно, что Украина использовала кассетные ракеты HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Сообщалось о двух погибших и десяти раненых в результате атаки, однако позже их число увеличилось.