При обстреле украинскими военными переправы в Херсоне погибли журналисты

Двое журналистов телерадиокомпании "Таврия" скончались в результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне. Как уточнила замгубернатора области Екатерина Губарева, среди погибших есть российский продюсер, который "по зову сердца" прибыл помогать региону.

"Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября выглядит автомобиль наших телевизионщиков из "Таврии". Погибли по меньшей мере два человека из команды", — написала она в телеграм-канале, не уточнив имена погибших.