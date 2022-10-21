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21 октября, 06:32

Американский журналист-расследователь пропал без вести после обысков ФБР

Daily Mail: Журналист ABC News бесследно пропал после обысков ФБР

Продюсер-расследователь ABC News Джеймс Гордон Мик пропал без вести после обысков ФБР, которые проводились в его квартире в Вирджинии ещё в апреле этого года. Как пишет Daily Mail, тогда он бросил работу над книгой об уходе Джо Байдена из Афганистана и внезапно ушёл из новостей. Причём, по словам пресс-секретаря телеканала, Мик не появлялся там уже несколько месяцев.

Первым о полицейском рейде узнал Rolling Stone. Мика якобы подозревали в хранении секретных документов, которые обнаружили в его ноутбуке. Причём если это и есть истинная причина обысков, пишет издание, то возникают "серьёзные вопросы к обращению правительства с журналистами, стремящимися разоблачить коррупцию или правонарушения".

Помимо того что ФБР не даёт никаких комментариев по данному инциденту, в неведении находятся и адвокаты журналиста. Как считают юристы, если в его распоряжении и были какие-либо данные, то лишь в рамках его профессиональной деятельности. В американском Минюсте не подтвердили факт расследования в отношении журналиста.

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Кстати, пару месяцев назад на севере Мексики нашли тело пропавшего независимого журналиста Хуана Архона Лопеса. Труп был обнаружен в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США. Погибший вёл собственную страницу в соцсетях A que le temes ("Чего ты боишься"), где писал о криминале и работе местных органов власти.

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ТАСС / EPA / JIM RASSOL

Николь Вербер

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