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16 августа, 23:59

На севере Мексики нашли тело журналиста, пропавшего неделю назад

На севере Мексики нашли тело пропавшего неделю назад независимого журналиста Хуана Архона Лопеса. Труп был обнаружен в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США, сообщила прокурор штата Сонора Клаудия Индира Контрерас.

"Обнаруженное тело человека совпадает задокументированными татуировками с пропавшим журналистом", — сказала прокурор журналистам.

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Погибший вёл собственную страницу в соцсетях A que le temes ("Чего ты боишься"), где писал о криминале и работе местных органов власти. Семья 62-летнего журналиста заявила о его пропаже 9 августа, на следующий день после того, как его видели в последний раз. Тело репортёра обнаружили сотрудники полиции муниципалитета Сан-Луис-Рио-Колорадо.

По статистике организации Articulo 19, отслеживающей криминал в отношении журналистов, ранее в 2022 году в Мексике было убито 13 журналистов. Девять из этих убийств связали с профессиональной деятельностью погибших.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Мексике неизвестные убили семью из семи человек, включая женщин и ребёнка. Местные СМИ со ссылкой на жителей муниципалитета Бока-дель-Рио уточняют, что семья владела мясными лавками.

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ТАСС / EPA / Gabriela Perez

Иван Косицын

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