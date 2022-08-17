На севере Мексики нашли тело журналиста, пропавшего неделю назад

На севере Мексики нашли тело пропавшего неделю назад независимого журналиста Хуана Архона Лопеса. Труп был обнаружен в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США, сообщила прокурор штата Сонора Клаудия Индира Контрерас.

"Обнаруженное тело человека совпадает задокументированными татуировками с пропавшим журналистом", — сказала прокурор журналистам.

Погибший вёл собственную страницу в соцсетях A que le temes ("Чего ты боишься"), где писал о криминале и работе местных органов власти. Семья 62-летнего журналиста заявила о его пропаже 9 августа, на следующий день после того, как его видели в последний раз. Тело репортёра обнаружили сотрудники полиции муниципалитета Сан-Луис-Рио-Колорадо.

По статистике организации Articulo 19, отслеживающей криминал в отношении журналистов, ранее в 2022 году в Мексике было убито 13 журналистов. Девять из этих убийств связали с профессиональной деятельностью погибших.