Задыхались и теряли сознание: В Мексике нашли запертую фуру с сотнями мигрантов

Около 400 нелегальных мигрантов в Мексике оказались брошены на шоссе: их оставили там в запертом полуприцепе грузовика. Выбраться этим людям из западни помогли местные жители. Об этом сообщает телеканал Azteca.

Согласно его информации, машину бросили на дороге контрабандисты. Фура была оставлена на шоссе Акаюкан-Саюла-де-Алеман на юге штата Веракрус.

Спасённые мигранты рассказали, что внутри кузова уже не хватало воздуха и они начали ломать крышу. Шум услышали люди снаружи и пришли на помощь.

По предварительным данным, среди нелегалов — граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Венесуэлы и Гаити. Большая часть их после спасения сбежали с места ЧП. Осталось только 93 человека, и 12 из них понадобилась помощь врачей. Некоторые к моменту прибытия помощи уже были без сознания. А кто-то получил переломы после прыжка с 4-метровой высоты кузова.