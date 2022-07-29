Задыхались и теряли сознание: В Мексике нашли запертую фуру с сотнями мигрантов
В Мексике на шоссе бросили грузовик с сотнями запертых в нём мигрантов
Брошенный на дороге грузовик с мигрантами. Фото © tvazteca.com
Около 400 нелегальных мигрантов в Мексике оказались брошены на шоссе: их оставили там в запертом полуприцепе грузовика. Выбраться этим людям из западни помогли местные жители. Об этом сообщает телеканал Azteca.
Согласно его информации, машину бросили на дороге контрабандисты. Фура была оставлена на шоссе Акаюкан-Саюла-де-Алеман на юге штата Веракрус.
Спасённые мигранты рассказали, что внутри кузова уже не хватало воздуха и они начали ломать крышу. Шум услышали люди снаружи и пришли на помощь.
По предварительным данным, среди нелегалов — граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Венесуэлы и Гаити. Большая часть их после спасения сбежали с места ЧП. Осталось только 93 человека, и 12 из них понадобилась помощь врачей. Некоторые к моменту прибытия помощи уже были без сознания. А кто-то получил переломы после прыжка с 4-метровой высоты кузова.
В этом случае трагедии удалось избежать, а вот в США ранее подобная ситуация закончилась куда плачевнее. Там в запертом грузовике умер 51 человек. Люди тоже задыхались в закрытом полуприцепе.