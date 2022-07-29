НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 01:45

Задыхались и теряли сознание: В Мексике нашли запертую фуру с сотнями мигрантов

В Мексике на шоссе бросили грузовик с сотнями запертых в нём мигрантов

<p>Брошенный на дороге грузовик с мигрантами. Фото © <a href="https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/terror-migrantes-trailer-vcp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tvazteca.com</a></p>

Брошенный на дороге грузовик с мигрантами. Фото © tvazteca.com

Около 400 нелегальных мигрантов в Мексике оказались брошены на шоссе: их оставили там в запертом полуприцепе грузовика. Выбраться этим людям из западни помогли местные жители. Об этом сообщает телеканал Azteca.

Согласно его информации, машину бросили на дороге контрабандисты. Фура была оставлена на шоссе Акаюкан-Саюла-де-Алеман на юге штата Веракрус.

Спасённые мигранты рассказали, что внутри кузова уже не хватало воздуха и они начали ломать крышу. Шум услышали люди снаружи и пришли на помощь.

Минимум 16 человек погибли при крушении лодки с мигрантами около Багамских островов

Минимум 16 человек погибли при крушении лодки с мигрантами около Багамских островов

По предварительным данным, среди нелегалов — граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Венесуэлы и Гаити. Большая часть их после спасения сбежали с места ЧП. Осталось только 93 человека, и 12 из них понадобилась помощь врачей. Некоторые к моменту прибытия помощи уже были без сознания. А кто-то получил переломы после прыжка с 4-метровой высоты кузова.

В этом случае трагедии удалось избежать, а вот в США ранее подобная ситуация закончилась куда плачевнее. Там в запертом грузовике умер 51 человек. Люди тоже задыхались в закрытом полуприцепе.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров