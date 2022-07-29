В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в хостеле

Причиной гибели восьми человек в ходе пожара в хостеле на юге Москвы стали решётки на окнах. Это сделало спасение людей невозможным. Журналистам об этом на месте ЧП рассказал врио начальника Главного управления МЧС России по Москве Андрей Румянцев.

"Из-за решёток на окнах самостоятельная эвакуация и спасение людей были невозможны. В связи с этим основной причиной гибели людей послужили решётки", — сказал он.

"Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решётки", — добавил Румянцев.

Он сообщил также, что в хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала. В работе заведения ранее находили нарушения. Более того, с 2019 года неоднократно проводились судебные разбирательства по этому объекту. В последний раз с проверкой туда приходили в июне этого года, и тогда тоже выдали предписание и предупреждение.

Андрей Румянцев назвал действия пожарных на месте происшествия грамотными. Возгорание ликвидировали за 20 минут.