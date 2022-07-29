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29 июля, 00:41

Кулеба пожаловался на "зуд" у западных партнёров на тему России

Кулеба заявил о "зуде" у западных партнёров по поводу переговоров с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у некоторых западных партнёров Киева начался "зуд" на тему переговоров с Россией. Причину министр видит в приближении зимы. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

Кулеба пояснил, что некоторые партнёры с Запада стали навязывать властям Украины мирные переговоры с Россией. Киев же, по его словам, "продолжает им спокойно объяснять", почему не стоит питать надежду на "конструктивную позицию" Москвы. Киев якобы не видит готовности России к переговорам.

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Как сообщал Лайф, ранее Кулеба заявил, что переговоры с РФ возможны "только после её поражения на поле боя". Он добавил, что в противном случае это будет опять "язык ультиматумов".

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Андрей Григорьев

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