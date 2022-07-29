Кулеба пожаловался на "зуд" у западных партнёров на тему России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у некоторых западных партнёров Киева начался "зуд" на тему переговоров с Россией. Причину министр видит в приближении зимы. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

Кулеба пояснил, что некоторые партнёры с Запада стали навязывать властям Украины мирные переговоры с Россией. Киев же, по его словам, "продолжает им спокойно объяснять", почему не стоит питать надежду на "конструктивную позицию" Москвы. Киев якобы не видит готовности России к переговорам.