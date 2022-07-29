The Spectator: Британия переплатила Бельгии 5000% за электричество

Великобритания на фоне сокращения поставок российского газа и рекордной жары оказалась вынуждена переплатить за импорт электроэнергии из Бельгии. Вышло больше на 5000%, сообщает The Spectator.

В статье издания говорится, что дефицит газа сильно ударил и по экономике Германии. В результате теперь европейским странам придётся сократить его потребление на 15%, чтобы "спасти промышленность". Британия благодаря Brexit частично избежала топливного кризиса, но населению страны всё равно приходится платить за топливо втридорога.

"Даже Великобритания не застрахована от потрясений, обрушившихся на соседей. На этой неделе Великобритании пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000 процентов за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне", — отмечают авторы публикации.