Боррель признал сложности с отказом от российского газа

Европейский союз в будущем прекратит покупать у России газ, а пока же такая задача невыполнима. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы решили, что избавимся от слишком большой энергетической зависимости, которую построили от России. Сначала уголь, потом <…> нефть, <…> а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40% до 0% в одночасье. <…> И Россия знает, что мы перестанем покупать у неё газ", — сказал Боррель в интервью телекомпании Televisión Española.

А пока он призвал европейские страны экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель рассказал, что перед началом российской спецоперации на Украине газ из РФ занимал 40% от объёма европейского рынка, сейчас же эта доля сократилась вдвое.

"Мы одобрили практически все [санкции против РФ], что могли бы одобрить. С газом сейчас обратная ситуация, не то что мы не хотим его покупать, а [Россия] может не захотеть продавать нам его", — сказал глава европейской дипломатии.