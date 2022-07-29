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28 июля, 23:52

Боррель признал сложности с отказом от российского газа

Боррель заявил о возможном отказе ЕС от российского газа в будущем

Европейский союз в будущем прекратит покупать у России газ, а пока же такая задача невыполнима. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы решили, что избавимся от слишком большой энергетической зависимости, которую построили от России. Сначала уголь, потом <…> нефть, <…> а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40% до 0% в одночасье. <…> И Россия знает, что мы перестанем покупать у неё газ", — сказал Боррель в интервью телекомпании Televisión Española.

А пока он призвал европейские страны экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель рассказал, что перед началом российской спецоперации на Украине газ из РФ занимал 40% от объёма европейского рынка, сейчас же эта доля сократилась вдвое.

"Мы одобрили практически все [санкции против РФ], что могли бы одобрить. С газом сейчас обратная ситуация, не то что мы не хотим его покупать, а [Россия] может не захотеть продавать нам его", — сказал глава европейской дипломатии.

Боррель допустил смягчение антироссийских санкций ради экспорта продовольствия

Боррель допустил смягчение антироссийских санкций ради экспорта продовольствия

Как сообщал Лайф, ранее Боррель призвал европейцев "перетерпеть" последствия санкций против России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заметила, что эффект от ограничений чувствуют далеко не россияне.

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ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Андрей Григорьев

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