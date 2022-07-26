Боррель допустил смягчение антироссийских санкций ради экспорта продовольствия
Евросоюз может смягчить антироссийские санкции, если они косвенно воздействуют на европейские рынки продовольствия. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Если есть какое-то положение, которое влияет на экспорт из России, конечно, мы его изучим и устраним. Мы не можем обвинять санкции в росте цен [на продовольствие в Европе], но, если такие вещи случаются, без сомнения, мы будем следить за этим", — приводит агентство EFE слова главы европейской дипломатии.
Вместе с тем он подчеркнул, что Брюссель не снизит санкционное давление на Москву до тех пор, пока не прекратятся боевые действия на Украине.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что Совет ЕС продлил действие санкций против России. Теперь рестрикции будут действовать до 31 января 2023 года. Речь идёт о мерах, принятых в 2014 году в связи с вхождением Крыма в состав РФ и расширенных после начала спецоперации на Украине.
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