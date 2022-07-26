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26 июля, 15:22

Доли иностранных Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП передадут "Зарубежнефти"

Мишустин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил передать государственной компании "Зарубежнефть" 20% доли французской организации TotalEnergies и 30% норвежской Equinor в рамках Харьягинского проекта. Соответствующее распоряжение по подписанию дополнения к соглашению о разделе продукции (СРП) отдано министру энергетики РФ Николаю Шульгинову.

Документ с поручением опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь доля "Зарубежнефти" в Харьягинском проекте составит 90%, а Ненецкой нефтяной компании — 10%.

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Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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