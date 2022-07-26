Доли иностранных Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП передадут "Зарубежнефти"

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил передать государственной компании "Зарубежнефть" 20% доли французской организации TotalEnergies и 30% норвежской Equinor в рамках Харьягинского проекта. Соответствующее распоряжение по подписанию дополнения к соглашению о разделе продукции (СРП) отдано министру энергетики РФ Николаю Шульгинову.

Документ с поручением опублик ован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь доля "Зарубежнефти" в Харьягинском проекте составит 90%, а Ненецкой нефтяной компании — 10%.

Ранее Лайф писал, что стоимость российской экспортной нефти марки Urals в Европе колеблется на уровне около 80 долларов за баррель. При этом скидки на неё с начала июля держатся в пределах 32–35 долларов за баррель.