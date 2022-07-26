Киев намерен обратиться к США с просьбой о поставках газа по ленд-лизу

Украинские власти решили вновь прибегнуть к помощи своих западных союзников. На этот раз Киев обратится к США с просьбой о предоставлении "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения грядущего отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

"Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединённых Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", — написал он у себя в телеграм-канале.

По словам украинского премьера, предстоящая зима будет самой сложной для Незалежной. Поэтому необходимо искать "все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям".