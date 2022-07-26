Киев намерен обратиться к США с просьбой о поставках газа по ленд-лизу
Премьер Украины Шмыгаль: Киев обратится к США по предоставлению "газового ленд-лиза"
Украинские власти решили вновь прибегнуть к помощи своих западных союзников. На этот раз Киев обратится к США с просьбой о предоставлении "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения грядущего отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
"Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединённых Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", — написал он у себя в телеграм-канале.
По словам украинского премьера, предстоящая зима будет самой сложной для Незалежной. Поэтому необходимо искать "все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям".
Тем временем в самих же Штатах ранее сегодня дали мрачный прогноз на предстоящую зиму. Как отметил декан климатического факультета Колумбийского университета Джейсон Бордофф, сегодня мир переживает первый глобальный энергокризис. Зимой же начнёт действовать ряд ограничений против российской нефти, что ещё сильнее усугубит положение дел, напомнил он.
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