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26 июля, 15:03

Федун отреагировал на сообщения об уходе с поста главы совета директоров "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун назвал бредом сообщения о его уходе с поста председателя совета директоров клуба. Об этом сообщает "РБК-Спорт".

Во вторник в СМИ появились сообщения о том, что после ухода Федуна с поста главы совета директоров управление клубом будет осуществлять представитель "ЛУКойла". Не исключалось, что место Леонида Арнольдовича займёт первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

"Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени",  сказал Федун.

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Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун покинул пост вице-президента компании "ЛУКойл" в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. Контрольным пакетом акций "Спартака" бизнесмен владеет с 2004 года.

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ТАСС / Гердо Владимир

Роман Фейгин

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