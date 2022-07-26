Федун отреагировал на сообщения об уходе с поста главы совета директоров "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун назвал бредом сообщения о его уходе с поста председателя совета директоров клуба. Об этом сообщает "РБК-Спорт".

Во вторник в СМИ появились сообщения о том, что после ухода Федуна с поста главы совета директоров управление клубом будет осуществлять представитель "ЛУКойла". Не исключалось, что место Леонида Арнольдовича займёт первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

"Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени", — сказал Федун.