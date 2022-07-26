Родителям детей-инвалидов могут разрешить накапливать дополнительные выходные

"Единая Россия" внесла законопроект о праве родителей детей-инвалидов накапливать и использовать выделяемые им дополнительные выходные. Об этом сообщается на сайте партии.

Так, предложенные поправки позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск — до 24 дней подряд. Сейчас государство предоставляет родителям детей-инвалидов 4 дополнительных выходных в месяц, которые, однако, ежемесячно обнуляются, поэтому далеко не все готовы ими пользоваться.

"Это неудобно, и родители неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос", — отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Авторами документа также стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.