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26 июля, 14:56

Ведущие российские вузы вводят образовательные программы, разработанные "Лидерами России"

Ведущие российские университеты вводят новые образовательные программы, разработанные участниками трека "Наука" конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей", которая является организатором конкурса.

Как отметил заведующий кафедрой биохимии имени Берёзова РУДН, доктор медицинских наук Вадим Покровский, который является победителем четвёртого сезона "Лидеров России", в 2022 году Медицинский институт РУДН объявил набор на новую магистерскую программу "Создание и разработка лекарственных препаратов". За два года студентам предстоит изучить семь базовых и почти два десятка прикладных дисциплин, первоначально вуз планирует набрать в магистратуру 10–15 человек.

"У разработчика лекарственного препарата должно быть, с одной стороны, инженерное мышление, основанное на математике, а с другой стороны — хорошая база знаний по органической химии и биохимии. Кроме того, нужны прикладные навыки, касающиеся ранней разработки, доклинических и клинических исследований. У нас по традиции человек учится этому в процессе работы, поэтому в вузах России таких программ не существовало. Но мы решили это сделать", — сказал Покровский.

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Тем временем Новосибирский государственный университет уже во второй раз выпускает магистрантов, подготовленных по программе "Химическое материаловедение". Инициатором её создания стал старший научный сотрудник лаборатории № 6 Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, кандидат химических наук Денис Рычков. В этом году он победил в четвёртом сезоне конкурса "Лидеры России" и сейчас задумывается над разработкой новой образовательной программы. Вероятнее всего, она будет специализироваться на расчётах в химии, отметил молодой учёный.

Пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей" также сообщила, что в 2022 году Балтийский федеральный университет имени Канта объявил уже пятый набор на международную магистерскую программу "Функциональные наноматериалы и современные технологии", которая преподаётся на английском языке и выпускает специалистов с двумя дипломами — российского и европейского образца. Инициатором создания данной программы выступила директор научно-образовательного центра "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ имени Канта, кандидат физико-математических наук, финалистка четвёртого сезона "Лидеров России" Валерия Родионова.

Ранее Лайф рассказал, что президент России Путин сказал будущим управленцам, финалистам конкурса "Лидеры России", и какие задачи поставил перед ними после того, как выслушал их идеи.

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Wikipedia

Наталья Исакова

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