"Вот бы вышло": Немцы мечтают, чтобы Шрёдер договорился с Путиным о газе для Германии
Читатели Die Welt попросили экс-канцлера ФРГ Шрёдера договориться в РФ о газе для Германии
Читатели газеты Die Welt попросили бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера договориться в Москве о поставках газа для Германии. Соответствующие комментарии они оставили под публикацией издания о визите экс-председателя немецкого правительства в Россию.
"Вот бы Шрёдер своими переговорами добился достаточных поставок газа. Посмотрим, что тогда скажет наше трио Шольц (действующий канцлер ФРГ. — Прим. Лайфа) — Хабек (вице-канцлер ФРГ. — Прим. Лайфа) — Бербок (глава МИД ФРГ. — Прим. Лайфа)!" — написал один из читателей.
Другие пользователи предположили, что именно благодаря Шрёдеру газ "вообще ещё течёт". Некоторые комментаторы отметили, что экс-председатель Правительства ФРГ продолжает взаимодействовать с Россией, несмотря на то что нынешние власти Германии относятся к этому с презрением.
Ряд читателей заявил, что, возможно, лишь Шрёдера волнуют "потребители и рабочие места" в стране. Немцы также подчеркнули, что диалог с президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжать и в дальнейшем.
Напомним, о том, что Шрёдер в Москве, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии заявил ему, что пробудет в российской столице несколько дней "на отдыхе". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил контактов Владимира Путина с бывшим канцлером ФРГ, но подчеркнул, что на данный момент встреча не планируется. Позже жена Шрёдера заявила, что он прибыл в Москву на переговоры по энергетике.
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