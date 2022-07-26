Читатели газеты Die Welt попросили бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера договориться в Москве о поставках газа для Германии. Соответствующие комментарии они оставили под публикацией издания о визите экс-председателя немецкого правительства в Россию.

"Вот бы Шрёдер своими переговорами добился достаточных поставок газа. Посмотрим, что тогда скажет наше трио Шольц (действующий канцлер ФРГ. — Прим. Лайфа) — Хабек (вице-канцлер ФРГ. — Прим. Лайфа) — Бербок (глава МИД ФРГ. — Прим. Лайфа)!" — написал один из читателей.

Другие пользователи предположили, что именно благодаря Шрёдеру газ "вообще ещё течёт". Некоторые комментаторы отметили, что экс-председатель Правительства ФРГ продолжает взаимодействовать с Россией, несмотря на то что нынешние власти Германии относятся к этому с презрением.

Ряд читателей заявил, что, возможно, лишь Шрёдера волнуют "потребители и рабочие места" в стране. Немцы также подчеркнули, что диалог с президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжать и в дальнейшем.