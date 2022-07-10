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Опубликовано 10 июля 2022, 18:58

Шрёдер отказался разрывать диалог с Путиным

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать диалог с Путиным

Нет нужды прекращать общение с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне российской спецоперации на Украине, а сам конфликт необходимо решить дипломатическим путём. Об этом газете FAZ заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

"Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом [России Владимиром] Путиным", — сказал он.

Кроме того, экс-канцлер ФРГ подчеркнул, что "судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения" можно решить только с помощью дипломатии.

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Ранее глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Европа не хочет провоцировать вооружённый конфликт с Россией, а основным ответом на специальную военную операцию на Украине по-прежнему будут санкции. Он также отметил, что принятые против РФ меры уже действуют и будут усиливаться в ближайшие месяцы.

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Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Григорий Воронцов
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