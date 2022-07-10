Шрёдер отказался разрывать диалог с Путиным

Нет нужды прекращать общение с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне российской спецоперации на Украине, а сам конфликт необходимо решить дипломатическим путём. Об этом газете FAZ заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

"Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом [России Владимиром] Путиным", — сказал он.

Кроме того, экс-канцлер ФРГ подчеркнул, что "судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения" можно решить только с помощью дипломатии.