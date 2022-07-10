Шрёдер отказался разрывать диалог с Путиным
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать диалог с Путиным
Нет нужды прекращать общение с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне российской спецоперации на Украине, а сам конфликт необходимо решить дипломатическим путём. Об этом газете FAZ заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
"Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом [России Владимиром] Путиным", — сказал он.
Кроме того, экс-канцлер ФРГ подчеркнул, что "судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения" можно решить только с помощью дипломатии.
Ранее глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Европа не хочет провоцировать вооружённый конфликт с Россией, а основным ответом на специальную военную операцию на Украине по-прежнему будут санкции. Он также отметил, что принятые против РФ меры уже действуют и будут усиливаться в ближайшие месяцы.
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