Финский историк предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией

Западным странам необходимо задуматься о военном вмешательстве в украинский кризис, встав на сторону Киева. Об этом финский историк Юсси Ялонен заявил изданию Verkkouutiset.

Он убеждён, что при таком участии Запада Украине не удастся одержать победу над Россией, поэтому ЕС или НАТО придётся в какой-то момент подумать о перспективе прямого вмешательства. Вместе с тем историк опасается, что при таком развитии событий РФ придётся применить тактическое ядерное оружие.