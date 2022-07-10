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Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 18:55
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Финский историк предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией

Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией

Западным странам необходимо задуматься о военном вмешательстве в украинский кризис, встав на сторону Киева. Об этом финский историк Юсси Ялонен заявил изданию Verkkouutiset.

"Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу", констатировал учёный.

Он убеждён, что при таком участии Запада Украине не удастся одержать победу над Россией, поэтому ЕС или НАТО придётся в какой-то момент подумать о перспективе прямого вмешательства. Вместе с тем историк опасается, что при таком развитии событий РФ придётся применить тактическое ядерное оружие.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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