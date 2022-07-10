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Опубликовано 10 июля 2022, 18:16

Российские военные изъяли из гаража жителя Лоскутовки ПТРК Javelin

Российские военнослужащие в ходе зачистки посёлка Лоскутовка изъяли из гаража местного жителя американский ПТРК Javelin. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

Переносной противотанковый ракетный комплекс лежал среди старых вещей и грецких орехов. По словам мужчины, он нашёл установку на бывших украинских позициях, однако не смог объяснить, как американский Javelin пригодится ему в подсобном хозяйстве.

Российские военнослужащие подчеркнули, что это далеко не первый случай попадания западного оружия в руки третьих лиц. Бойцы говорят, что оно постепенно расползается по территории Украины и за её пределы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Херсонской области нашли крупный схрон с оружием для диверсантов. Среди прочего там были гранатомёты, автоматы, патроны и гранаты. Вооружение было доставлено из Николаевской области водным путём за семь тысяч гривен. Однако диверсанты, которым оно предназначалось, на связь так и не вышли.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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