Российские военные изъяли из гаража жителя Лоскутовки ПТРК Javelin
Российские военнослужащие в ходе зачистки посёлка Лоскутовка изъяли из гаража местного жителя американский ПТРК Javelin. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Переносной противотанковый ракетный комплекс лежал среди старых вещей и грецких орехов. По словам мужчины, он нашёл установку на бывших украинских позициях, однако не смог объяснить, как американский Javelin пригодится ему в подсобном хозяйстве.
Российские военнослужащие подчеркнули, что это далеко не первый случай попадания западного оружия в руки третьих лиц. Бойцы говорят, что оно постепенно расползается по территории Украины и за её пределы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Херсонской области нашли крупный схрон с оружием для диверсантов. Среди прочего там были гранатомёты, автоматы, патроны и гранаты. Вооружение было доставлено из Николаевской области водным путём за семь тысяч гривен. Однако диверсанты, которым оно предназначалось, на связь так и не вышли.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ