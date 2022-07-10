Российские военные изъяли из гаража жителя Лоскутовки ПТРК Javelin

Российские военнослужащие в ходе зачистки посёлка Лоскутовка изъяли из гаража местного жителя американский ПТРК Javelin. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

Переносной противотанковый ракетный комплекс лежал среди старых вещей и грецких орехов. По словам мужчины, он нашёл установку на бывших украинских позициях, однако не смог объяснить, как американский Javelin пригодится ему в подсобном хозяйстве.

Российские военнослужащие подчеркнули, что это далеко не первый случай попадания западного оружия в руки третьих лиц. Бойцы говорят, что оно постепенно расползается по территории Украины и за её пределы.