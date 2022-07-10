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Опубликовано 10 июля 2022, 17:53

В Крыму продлили жёлтый уровень террористической опасности

На территории Крыма с целью обеспечения безопасности продлили действие жёлтого уровня террористической опасности в некоторых районах до 20:00 25 июля. Об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов.

"С 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года высокий (жёлтый) уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", написал руководитель региона в "Телеграме".

Действие особого режима также распространяется на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Аксёнов заверил вместе с тем, что ситуация в регионе находится под полным контролем. Силовики принимают все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности крымчан.

В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности

Ранее жёлтый уровень террористической опасности ещё на две недели продлили в Курской области.

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ТАСС / Павлишак Алексей

Андрей Бражников
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