В Крыму продлили жёлтый уровень террористической опасности

На территории Крыма с целью обеспечения безопасности продлили действие жёлтого уровня террористической опасности в некоторых районах до 20:00 25 июля. Об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов.

"С 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года высокий (жёлтый) уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", — написал руководитель региона в "Телеграме".

Действие особого режима также распространяется на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Аксёнов заверил вместе с тем, что ситуация в регионе находится под полным контролем. Силовики принимают все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности крымчан.