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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 14:43
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В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлён жёлтый уровень террористической опасности до 24 июля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также будет действовать запрет запуска петард, фейерверков и салютов.

"До 24 июля на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ", написал он в телеграм-канале.

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Напомним, приграничные населённые пункты Белгородской области не раз подвергались обстрелам со стороны Украины. Так, был обстрелян посёлок Хотмыжск, а перед этим — село Тёткино. Жёлтый уровень террористической опасности в регионе уже продлевался до 9 июля.

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ТАСС / Силантьев Евгений

Татьяна Миссуми
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