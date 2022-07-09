В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлён жёлтый уровень террористической опасности до 24 июля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также будет действовать запрет запуска петард, фейерверков и салютов.
"До 24 июля на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, приграничные населённые пункты Белгородской области не раз подвергались обстрелам со стороны Украины. Так, был обстрелян посёлок Хотмыжск, а перед этим — село Тёткино. Жёлтый уровень террористической опасности в регионе уже продлевался до 9 июля.
ТАСС / Силантьев Евгений