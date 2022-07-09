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Опубликовано 9 июля 2022, 14:24
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Назван эффективный способ борьбы с французскими гаубицами Caesar на Украине

Эксперт Линин назвал эффективный способ борьбы с французскими гаубицами на Украине

Беспилотник "Куб". Обложка © Wikipedia

Беспилотник "Куб". Обложка © Wikipedia

Поставляемым Францией на Украину самоходным артиллерийским установкам Caesar, которые используются ВСУ для ударов по Донбассу, могут эффективно противостоять российские беспилотники "Куб". Об этом рассказал военный эксперт Евгений Линин.

"Потому что та дальность, на которую гаубицы поражают города ДНР, больше 30 километров. Достать до них из артиллерийских систем, которые стоят на вооружении даже Российской армии, невозможно, так как у нас здесь на передовой нет гаубиц "Коалиция", — пояснил он в беседе с mk.ru.

А у самоходок "Мста" стрельба ограничивается дальностью 19 километров, продолжил эксперт. Бить "Градами" — чревато потерями среди мирного населения. Поэтому, по его словам, "единственный эффективный метод — это точечные удары беспилотников". Такие у России есть — это "Куб".

ВС России уничтожили подразделение французских САУ Caesar на острове Кубанский
ВС России уничтожили подразделение французских САУ Caesar на острове Кубанский

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие продали две французские самоходные артиллерийские гаубицы Caesar за 120 тысяч долларов за штуку, в то время как реальная стоимость одной единицы техники приближается к семи миллионам евро.

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Татьяна Миссуми
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