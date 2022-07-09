Назван эффективный способ борьбы с французскими гаубицами Caesar на Украине

Поставляемым Францией на Украину самоходным артиллерийским установкам Caesar, которые используются ВСУ для ударов по Донбассу, могут эффективно противостоять российские беспилотники "Куб". Об этом рассказал военный эксперт Евгений Линин.

"Потому что та дальность, на которую гаубицы поражают города ДНР, больше 30 километров. Достать до них из артиллерийских систем, которые стоят на вооружении даже Российской армии, невозможно, так как у нас здесь на передовой нет гаубиц "Коалиция", — пояснил он в беседе с mk.ru.

А у самоходок "Мста" стрельба ограничивается дальностью 19 километров, продолжил эксперт. Бить "Градами" — чревато потерями среди мирного населения. Поэтому, по его словам, "единственный эффективный метод — это точечные удары беспилотников". Такие у России есть — это "Куб".