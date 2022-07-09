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Опубликовано 9 июля 2022, 13:24
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В США поставили точку в вопросе "победы" Украины над Россией

Foreign Affairs счёл фантастикой мечты Украины о "скорой победе" над Россией

Бесконечные заявления киевских властей о "скорой победе" над РФ выглядят фантастикой, поскольку российские войска слишком сильны, чтобы позволить Украине свести на нет их успехи в Донбассе. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.

"Украинские лидеры и их покровители утверждают, что победа не за горами, но эта точка зрения всё больше смахивает на фантастику", — отмечает автор статьи Бэрри Позен.

По мнению военного эксперта, Киеву и Западу надо прекратить мечтать о победе военным путём и настроиться на поиск дипломатического компромисса. Он также подчеркнул, что поставки оружия на Украину и санкции против Москвы только ещё больше затягивают конфликт.

США и Европа начали тайно обсуждать окончание конфликта на Украине
США и Европа начали тайно обсуждать окончание конфликта на Украине

Ранее Лайф сообщал, что в Посольстве РФ обвинили США в затягивании украинского конфликта любой ценой. Российская дипмиссия подчеркнула, что тезис представителей США об "оборонительных целях" использования американского вооружения на Украине является несостоятельным.


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Pixabay

Наталья Исакова
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