В США поставили точку в вопросе "победы" Украины над Россией
Foreign Affairs счёл фантастикой мечты Украины о "скорой победе" над Россией
Бесконечные заявления киевских властей о "скорой победе" над РФ выглядят фантастикой, поскольку российские войска слишком сильны, чтобы позволить Украине свести на нет их успехи в Донбассе. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.
"Украинские лидеры и их покровители утверждают, что победа не за горами, но эта точка зрения всё больше смахивает на фантастику", — отмечает автор статьи Бэрри Позен.
По мнению военного эксперта, Киеву и Западу надо прекратить мечтать о победе военным путём и настроиться на поиск дипломатического компромисса. Он также подчеркнул, что поставки оружия на Украину и санкции против Москвы только ещё больше затягивают конфликт.
Ранее Лайф сообщал, что в Посольстве РФ обвинили США в затягивании украинского конфликта любой ценой. Российская дипмиссия подчеркнула, что тезис представителей США об "оборонительных целях" использования американского вооружения на Украине является несостоятельным.
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