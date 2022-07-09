США и Европа начали тайно обсуждать окончание конфликта на Украине

Власти Соединённых Штатов и их союзники в Европе проводят тайные консультации для нахождения дипломатических путей окончания конфликта на Украине. Об этом пишет немецкая газета Welt.

"Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения боевых действий", — говорится в материале.

Каких-либо подробностей в статье не приводится. Однако автор подчёркивает, что у Запада сейчас много причин для беспокойства, поскольку за "дипломатическое решение" конфликта выступают большинство европейцев.