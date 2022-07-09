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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 08:18
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США и Европа начали тайно обсуждать окончание конфликта на Украине

Welt: США и Европа ведут тайные переговоры по окончанию украинского конфликта

Власти Соединённых Штатов и их союзники в Европе проводят тайные консультации для нахождения дипломатических путей окончания конфликта на Украине. Об этом пишет немецкая газета Welt.

"Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения боевых действий", — говорится в материале.

Каких-либо подробностей в статье не приводится. Однако автор подчёркивает, что у Запада сейчас много причин для беспокойства, поскольку за "дипломатическое решение" конфликта выступают большинство европейцев.

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Ранее Лайф сообщал, что в Посольстве РФ обвинили США в затягивании украинского конфликта любой ценой. Российская дипмиссия подчеркнула, что тезис представителей США об "оборонительных целях" использования американского вооружения на Украине является несостоятельным.

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Pixabay

Наталья Исакова
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