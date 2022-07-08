Как долго Запад будет бороться с Россией "до последнего украинца" В США на пятый месяц спецоперации озаботились сохранением Украины на карте мира, однако до сих пор не ясно: это временное просветление Вашингтона или пустая болтовня. 21117 21117 Фото © Joe Raedle / Getty Images

7 июля экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, сам того не подозревая, раскрыл глаза последним "свидетелям заботы Запада об Украине". Ветеран американской политики в интервью телеканалу Sky News Australia заявил, что всё идёт к исчезновению Украины с карты мира.

— Это уже фактически несостоявшееся государство, оно может быть полностью стёрто с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна этого требовать, потому что в Вашингтоне никто этого делать не намерен, — заявил офицер.

И это действительно так. Идея, высказанная полковником, в России понятна с самого начала украинского конфликта. Силы сторон изначально несопоставимы даже с учётом присылаемого Киеву западного вооружения. США и ЕС сегодня занимаются изнурением и измождением украинцев, растягивая агонию их правящего режима и тем самым всё больше ставя население под угрозу.

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Но до западных элит этот факт то ли не доходит, то ли преднамеренно игнорируется. Так, за четыре месяца военной спецоперации США и страны ЕС поставили или обязались поставить Киеву вооружение, военную технику и средства на военные цели на общую сумму примерно 38,5 миллиарда долларов. При этом всё это сопровождается агрессивными речами и подталкиванием Киева в пекло: воюйте до последнего и всё тут.

Наши интересы дороже вашей жизни

Ещё накануне спецоперации глава Правительства Великобритании Борис Джонсон (кстати, 7 июля вынужденный подать в отставку) в Киеве пафосно голосил, что "украинцы будут сражаться с русскими до последней капли крови". Это высказывание стало буквально квинтэссенцией западного подхода к украинскому конфликту.

В парадигме либерально-демократических ценностей, которыми прикрываются ЕС и США, жизнь человека должна стоять на первом месте. Но теперь все маски сорваны окончательно: обычные украинцы в Лондоне, Вашингтоне или Брюсселе воспринимаются как расходный материал для достижения интересов коллективного Запада. Ведь иначе из всех мировых столиц Зеленского принуждали бы к перемирию и переговорам. Нет сомнений, что в случае их удачного исхода Россия сохранила бы не только украинское государство, но и его суверенитет.

— На Западе давно уже никто не скрывает: им чихать на судьбу Украины, на украинцев. Главная цель их войны, их поставок оружия Киеву заключается совсем в других целях: ослабить Россию, обескровить её, победить основного геополитического, военного и стратегического противника. Там это уже практически никто не скрывает в своих речах или статьях, в том числе и упомянутый экс-советник, — сказал Лайфу политолог Владимир Корнилов.

Украинское поле экспериментов

Очевидно, что по этой причине в США и ЕС воспринимают Украину уж точно не как "европейского союзника", а как поле боя с Россией. Для этих целей там все последние восемь лет и взращивали агрессивное русофобское государство, чтобы в нужный момент спустить всю его агрессию в военное русло. Поэтому там никого не волнует, исчезнет Украина с карты мира или нет, — их заботит совсем другое: кто там будет хозяйничать.

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— Запад будет поддерживать киевский режим до последнего. Сегодня идёт борьба между Россией и США за будущее мироустройство. И Украина — это та страна, от будущего которой будет зависеть то, что будет дальше. Либо Запад победит на Украине, либо Россия. Ставки очень велики. Именно в силу этих причин нам важно довести спецоперацию до конца, — прокомментировал ситуацию Лайфу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Руководство США с помощью подбрасывания дров в украинский пожар решает и собственные внутриполитические задачи. Так, доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян считает, что нынешняя администрация Байдена будет "тянуть" Украину до ноября — до промежуточных выборов в Конгресс. Потому что, если Байден сейчас её "сдаст", его будут считать лузером. А после выборов он может попытаться снова договориться с Путиным.

— Часть американских элит считает, что нужно воевать до последнего украинца, чтобы нанести максимальный ущерб России, сдержать её, чтобы Москва была вынуждена сосредоточить все усилия на Украине и не смогла из-за этого решать другие вопросы. Другие группы считают, что надо нанести максимальный ущерб России на Украине, чтобы дать сигнал Китаю. Сигнал заключается в том, что если Китай также рискнёт пойти наперекор американским интересам в тайваньском вопросе, то на Пекин будут пытаться точно так же давить, как на Москву, — считает Мирзаян.

С позицией коллективного Запада, готового сжечь Украину в топке военного конфликта ради своих интересов, резко контрастирует позиция России. Украина для нашей страны — это не поле боя за собственные интересы, а неотъемлемая часть общего культурного и исторического наследия, которое необходимо спасать от трагедии, уготованной для него Западом. Поэтому невозможно представить, чтобы кто-то из Москвы призывал к уничтожению Украины и украинцев. Посыл совсем обратный — прекратите атаковать Донбасс и угрожать нам, и будем жить дружно.

Но тут уж, как гласит русская пословица, за наше жито нам же и набито.

Фото © Joe Raedle / Getty Images Какую цель преследуют западные политики, подталкивая украинцев воевать "до последней капли крови"? 0 Используют жизни украинцев для достижения своих геополитических целей Действительно переживают за будущее Украины Жаждут пролития крови в нашем регионе без цели

Авторы Михаил Краснов