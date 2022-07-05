Оружие для демократов: Какие американские компаний заработали на СВО на Украине Оборонные предприятия США зарабатывают на контрактах на производство вооружения для Незалежной, но сами украинцы ещё не поняли, чьи интересы защищают в конечном итоге. 12495 12495 Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Американские власти чётко дали понять, что будут воевать до последнего украинца. Ни о каких мирных переговорах речи быть не может, пока киевский режим не добьётся победы на поле боя, куда их ведут проводники из США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поддержка будет всеобъемлющая. Однако истинной целью может быть вовсе не желание сохранить территориальную целостность Украины, а стремление нажиться на вооружённом конфликте.

Без переговоров

Джон Кирби. Фото © Drew Angerer / Getty Images

Джон Кирби сообщил в беседе с Fox News, что президент Украины Владимир Зеленский сам решит, на каких условиях будет подписано мирное соглашение с Россией. Для того чтобы оно было приемлемо для украинского государства, требуется одержать победу в военных действиях.

— Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом. Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для этих обсуждений, — сказал Кирби.

Он дал понять, что военная помощь будет продолжаться. При этом бывший пресс-секретарь Пентагона заявил, что украинские войска готовы перейти в контрнаступление.

Ко всему прочему Кирби обвинил российскую сторону в том, что она отказывается садиться за стол переговоров с Украиной. Это является ложью. В Кремле выражали готовность проводить переговоры, но на Банковой не слышат инициативы, исходящей из Москвы.

За продолжение боевых действий выступают и в Великобритании. Так, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в разговоре с французскими журналистами отметила: Украине нужна победа, а не новые Минские соглашения.

Примечательно в этой истории то, что США и Великобритания являются крупнейшими поставщиками оружия и снаряжения на Украину.

Сколько потрачено

Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Министерство обороны США отчиталось, что с начала российской специальной военной операции на Украину отправлено так называемой помощи на 6,9 миллиарда долларов. В свою очередь Великобритания с конца февраля 2022 года потратила на украинских военных 2,7 миллиарда долларов.

В общей сложности только две страны достали из кармана налогоплательщиков 9,6 миллиарда долларов. Для примера: военный бюджет Украины в 2021 году составлял почти 9,4 миллиарда долларов. Нельзя забывать, что Незалежной вооружением помогают как минимум 50 стран, поэтому сумма вложений куда выше десяти миллиардов.

— Мы знаем, что идёт глобальное противостояние России с Западом, поэтому западные государства максимально заинтересованы, чтобы вооружённый конфликт между Россией и Украиной длился как можно дольше. Каждый зарабатывает на этом конфликте как может. Производители, естественно, заинтересованы в увеличении заказов, — отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Кто получает деньги

Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

По мере продвижения российских войск по Украине американские власти будут вести риторику о необходимости передачи новых образцов вооружения, которые будут способны сдержать союзные силы. Тут надо понимать, что у оружия есть свойство заканчиваться. Логично, что придётся пополнять собственные и украинские запасы. В связи с этим оборонный заказ США будет только расти.

Все знают о бесконечных поставках противотанкового ракетного комплекса Javelin и переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Однако мало кто обращал внимание, что тот же ПТРК производят компании Raytheon Technologies Corporation и Lockheed Martin Corporation. Они являются одними из крупнейших оборонных подрядчиков США. Lockheed Martin Corporationтакже производит знаменитые РСЗО HIMARS.

В свою очередь Raytheon Technologies Corporation — это не только Stinger и Javelin, но и ЗРК NASAMS, а также управляемый артиллерийский снаряд M982 Excalibur. Последний производится ещё и на мощностях BAE Systems, которые выпускают гаубицы M777.

Неудивительно будет, если Украина всё-таки получит истребители F-16, F-22 или Eurofighter Typhoon, ведь это же тоже детища Lockheed Martin Corporation и BAE Systems.

— Месяц назад господин Байден дважды побывал на предприятиях Lockheed Martin Corporation. Там он пообещал, что увеличит заказ на те же Javelin в два раза. Надо понимать, что оборонный комплекс Америки — главный спонсор президентских кампаний. У Байдена сейчас будут промежуточные выборы в Сенат, а потом президентские. И он, конечно, заинтересован, чтобы у него были спонсоры, — считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Примечательно, что 23 февраля акции Raytheon Technologies Corporation торговались за 92,24 доллара, а сейчас — за 97,02. Ещё больший рост показала Lockheed Martin Corporation. За день до начала специальной операции их ценные бумаги продавались за 388,9 доллара и за несколько месяцев достигли отметки в 433 доллара.

Вмешательство в выборы

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Нет сомнений, что оборонная промышленность и дальше будет наживаться на горе украинцев, а оплачивать их страдания будут простые европейцы и американцы. Конечные же получатели выгоды могут сидеть в высших эшелонах власти.

— Очевидно, что некоторые компании, рассчитывающие на оборонные контракты, будут делать в грядущих выборах ставку на администрацию Байдена, потому что она сулит продолжение боевых действий и, соответственно, рост оборонных заказов, — пояснил военный эксперт Борис Рожин.

Лоббисты будут лишь подогревать конфликт в Восточной Европе, тем более что деньги под это дадут военные предприятия. Ещё в апреле глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США хотят максимально ослабить Россию. Боевые действия для этого подходят лучше всего. В конечном итоге получается, что украинцы гибнут просто за оборонный заказ, который так нужен американским политикам для достижения личных целей.

Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images Станут ли оборонные предприятия искать возможность затягивания СВО? 0 Будут, так как хотят максимально заработать. Нет, потому что у них есть возможность разжечь новые войны. Оборонные предприятия не участвуют в политике.

Авторы Даниил Черных