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Оружие для демократов: Какие американские компаний заработали на СВО на Украине

Оборонные предприятия США зарабатывают на контрактах на производство вооружения для Незалежной, но сами украинцы ещё не поняли, чьи интересы защищают в конечном итоге.

Опубликовано 4 июля 2022, 21:40
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Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Американские власти чётко дали понять, что будут воевать до последнего украинца. Ни о каких мирных переговорах речи быть не может, пока киевский режим не добьётся победы на поле боя, куда их ведут проводники из США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поддержка будет всеобъемлющая. Однако истинной целью может быть вовсе не желание сохранить территориальную целостность Украины, а стремление нажиться на вооружённом конфликте.

Без переговоров

Джон Кирби. Фото © Drew Angerer / Getty Images

Джон Кирби.

Фото © Drew Angerer / Getty Images

Джон Кирби сообщил в беседе с Fox News, что президент Украины Владимир Зеленский сам решит, на каких условиях будет подписано мирное соглашение с Россией. Для того чтобы оно было приемлемо для украинского государства, требуется одержать победу в военных действиях.

Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом. Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для этих обсуждений, — сказал Кирби.

Он дал понять, что военная помощь будет продолжаться. При этом бывший пресс-секретарь Пентагона заявил, что украинские войска готовы перейти в контрнаступление.

Ко всему прочему Кирби обвинил российскую сторону в том, что она отказывается садиться за стол переговоров с Украиной. Это является ложью. В Кремле выражали готовность проводить переговоры, но на Банковой не слышат инициативы, исходящей из Москвы.

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За продолжение боевых действий выступают и в Великобритании. Так, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в разговоре с французскими журналистами отметила: Украине нужна победа, а не новые Минские соглашения.

Примечательно в этой истории то, что США и Великобритания являются крупнейшими поставщиками оружия и снаряжения на Украину.

Сколько потрачено

Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Министерство обороны США отчиталось, что с начала российской специальной военной операции на Украину отправлено так называемой помощи на 6,9 миллиарда долларов. В свою очередь Великобритания с конца февраля 2022 года потратила на украинских военных 2,7 миллиарда долларов.

В общей сложности только две страны достали из кармана налогоплательщиков 9,6 миллиарда долларов. Для примера: военный бюджет Украины в 2021 году составлял почти 9,4 миллиарда долларов. Нельзя забывать, что Незалежной вооружением помогают как минимум 50 стран, поэтому сумма вложений куда выше десяти миллиардов.

Мы знаем, что идёт глобальное противостояние России с Западом, поэтому западные государства максимально заинтересованы, чтобы вооружённый конфликт между Россией и Украиной длился как можно дольше. Каждый зарабатывает на этом конфликте как может. Производители, естественно, заинтересованы в увеличении заказов, — отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Кто получает деньги

Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

По мере продвижения российских войск по Украине американские власти будут вести риторику о необходимости передачи новых образцов вооружения, которые будут способны сдержать союзные силы. Тут надо понимать, что у оружия есть свойство заканчиваться. Логично, что придётся пополнять собственные и украинские запасы. В связи с этим оборонный заказ США будет только расти.

Все знают о бесконечных поставках противотанкового ракетного комплекса Javelin и переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Однако мало кто обращал внимание, что тот же ПТРК производят компании Raytheon Technologies Corporation и Lockheed Martin Corporation. Они являются одними из крупнейших оборонных подрядчиков США. Lockheed Martin Corporationтакже производит знаменитые РСЗО HIMARS.

В свою очередь Raytheon Technologies Corporation — это не только Stinger и Javelin, но и ЗРК NASAMS, а также управляемый артиллерийский снаряд M982 Excalibur. Последний производится ещё и на мощностях BAE Systems, которые выпускают гаубицы M777.

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Кто стоит за продажей западного вооружения налево

Неудивительно будет, если Украина всё-таки получит истребители F-16, F-22 или Eurofighter Typhoon, ведь это же тоже детища Lockheed Martin Corporation и BAE Systems.

Месяц назад господин Байден дважды побывал на предприятиях Lockheed Martin Corporation. Там он пообещал, что увеличит заказ на те же Javelin в два раза. Надо понимать, что оборонный комплекс Америки — главный спонсор президентских кампаний. У Байдена сейчас будут промежуточные выборы в Сенат, а потом президентские. И он, конечно, заинтересован, чтобы у него были спонсоры, — считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Примечательно, что 23 февраля акции Raytheon Technologies Corporation торговались за 92,24 доллара, а сейчас — за 97,02. Ещё больший рост показала Lockheed Martin Corporation. За день до начала специальной операции их ценные бумаги продавались за 388,9 доллара и за несколько месяцев достигли отметки в 433 доллара.

Вмешательство в выборы

Фото © Tasos Katopodis / Getty Images

Фото © Tasos Katopodis / Getty Images

Нет сомнений, что оборонная промышленность и дальше будет наживаться на горе украинцев, а оплачивать их страдания будут простые европейцы и американцы. Конечные же получатели выгоды могут сидеть в высших эшелонах власти.

Очевидно, что некоторые компании, рассчитывающие на оборонные контракты, будут делать в грядущих выборах ставку на администрацию Байдена, потому что она сулит продолжение боевых действий и, соответственно, рост оборонных заказов, пояснил военный эксперт Борис Рожин.

Лоббисты будут лишь подогревать конфликт в Восточной Европе, тем более что деньги под это дадут военные предприятия. Ещё в апреле глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США хотят максимально ослабить Россию. Боевые действия для этого подходят лучше всего. В конечном итоге получается, что украинцы гибнут просто за оборонный заказ, который так нужен американским политикам для достижения личных целей.

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Фото © Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Станут ли оборонные предприятия искать возможность затягивания СВО?

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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