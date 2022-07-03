Кто стоит за продажей западного вооружения налево Поставки оружия на Украину идут невиданно мощным потоком, однако ВСУ не перестают жаловаться на его нехватку. Эксперты считают, что оружие поступает не украинской армии, а прямиком на чёрный рынок. 26987 26987 Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Западные страны продолжат накачивать Украину оружием, что подтвердил президент США Джо Байден. Американское оборонное ведомство ищет производителей, которые готовы обеспечить Украину вооружением, которое можно будет оперативно доставить и развернуть. В свою очередь, киевские власти заявляют о нехватке вооружения.

— К сожалению, помощи всё ещё недостаточно, чтобы у нас был паритет, — написал в социальных сетях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Признаёт плачевное состояние войск и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Вооружённые силы России сохраняют огневое превосходство. При этом всём в Киеве предпочитают умалчивать, куда пропадает западное оружие.

Беспрецедентная помощь

Транспортное командование ВС США в конце мая выпустило отчёт о переданном Украине вооружении. По их данным, в Незалежную попало 23,8 тысячи тонн оружия и техники. Среди того, что оказалось в руках украинских войск, значится 90 гаубиц, 1033 зенитных ракеты, почти 8 тысяч единиц стрелкового оружия, а также различная экипировка. Нельзя забывать, что вместе с США орудия убийства поставляли и другие страны. Джо Байден сообщил, что вооружать Украину продолжат.

Партия военной помощи из США. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

— По инициативе министра Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины, — сказал американский президент.

В список обещанного входит почти 140 тысяч противотанковых систем, свыше 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также реактивные системы залпового огня, противокорабельные системы и системы ПВО.

Стоит напомнить, что к началу специальной военной операции Украина имела 2416 танков и боевых бронированных машин, 535 РСЗО, а также 180 систем ПВО и 152 самолёта. Большую часть из этого российским войскам удалось уничтожить.

Новые производители

Американские власти, вероятно, понимают, что Украина остаётся без оружия. В связи с этим его требуется ещё больше. CNN сообщил, что Пентагон ищет новых производителей. В Пентагон уже поступило свыше 1,3 тысячи заявок от 800 производителей.

Министерство обороны США исходит из желаний Киева. Сейчас Украина просит средства противовоздушной и береговой обороны, противотанковое и противопехотное оружие, БПЛА и средства связи. В Пентагоне не просто собирают заявки, но и узнают детали. Военных интересует наличие вооружения на складах, а также время, необходимое для производства. Особое внимание уделяется оружию, пользованию которым можно быстро обучиться.

Поставки в никуда

Безусловно, западные страны оказывают весомую помощь украинским боевикам. Вместе с этим они помогают и киевской верхушке, которая наживается на вооружённом конфликте.

Оружейный рынок Украины пестрит предложениями. Например, купить автомат Калашникова можно за 600 долларов. Приобрести можно не только лёгкое вооружение, но и довольно серьёзные экземпляры. Продавцы выставляют Javelin или NLAW. Российские журналисты узнали, что в Даркнете продают знаменитые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost. Стоит напомнить, что они создавались американцами строго под нужды Украины.

Партия военной помощи из США. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

— Купить можно не только беспилотники и Javelin. При желании можно приобрести пушки и самоходки. Сами ВСУ промышляют такими вещами. Поставки идут в Европу и на Ближний Восток. Началось это не сейчас. Несколько лет назад в европейской прессе разгорелся скандал из-за того, что оружие с Украины попало к ближневосточным боевикам. Это не тревожит никого, кроме европейских журналистов. Власти закрывают на это глаза, потому что есть установка о необходимости вооружать Украину, — рассказал политолог Дмитрий Родионов.

Западные кураторы абсолютно не контролируют процесс передачи и использование оружия. Это вызывают тревогу в Интерполе.

— Среди иностранных наёмников, собравшихся на Украине, есть и члены откровенно мафиозных организаций. Это создаёт серьёзную угрозу распространения по всему миру высокотехнологичного современного оружия, — говорится в заявлении международной организации. Похоже, что виновники распространения оружия далеко не иностранные наёмники.

Продажи с самых верхов

Украинские телеграм-каналы назвали тех, кто замешан в продаже оружия. Первым в списке оказался глава Одесской ОВА Максим Марченко. Ему поручено контролировать продажу оружия в регионе. Делается это с помощью местных контрабандистов. Можно предположить, что главное для них — пересечь румынскую границу, а там уже и Европейский союз с открытыми кордонами.

Следующим фигурантом стал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Для 36-летнего генерал-майора участвовать в мутных схемах не впервой, но сейчас он имеет западных покровителей. Предположительно, ими являются сотрудники британской разведки MI-6.

— Клан нелегальных торговцев оружием сформировался за последние 30 лет, и традиции укоренились. Можно вспомнить, что в 2014 году на Украину начали поступать пайки НАТО, ещё не доехав, они появились на аукционе eBay. Сейчас оружие активно торгуется в Даркнете. В этом замешаны высшие чиновники Минобороны и Генштаба Украины. Я уверен, что есть "крышеватели" со стороны Офиса Президента, — отметил политолог Владимир Корнилов.

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В логику решения логистических трудностей больших поставок оружия налево отлично укладывается желание Украины поскорее разблокировать порт Одессы и начать поставки зерна на экспорт. Россия не против вывоза продовольствия, но с условием, что корабли будут досматриваться. Украина и её партнёры противятся этому.

— По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла, — вопрошает госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства может лукавить. Есть вероятность, что морской путь власти США готовят для себя.

— Речь идёт о том, что они не хотят досмотра ни тех, которые входят, ни тех, которые выходят. Суть его заявления в том, что он говорит о выходящих, но на самом деле подразумевает входящие на Украину суда. Они собираются везти часть вооружения морским путём, — считает политолог Марат Баширов.

У Российской Федерации есть желание предотвратить попадание оружия в руки террористов и криминалитета. Есть вероятность, что и старые, и новые поставки сначала попадут на Украину, а потом будут перепроданы третьей стороне.

Украинские торговцы оружием существуют столько же, сколько существует это государство. Проблема чёрного рынка была отображена в фильме "Оружейный барон". Герой Николаса Кейджа нашёл продавцов среди украинских офицеров, переправлял всё морем, а покрывали этот бизнес высокопоставленные американские чиновники. Получается, соратники Зеленского не придумали ничего нового, а лишь воплотили кино в жизнь, что для них не впервой.

Фото © Getty Images Замешаны ли западные политики в левых продажах оружия с Украины? 0 Украинские чиновники делают всё сами Без западных политиков схемы продажи не работали бы Западные страны для того и разжигали конфликт, чтобы на нём нажиться

Авторы Даниил Черных