Почему Запад дал команду на уничтожение собственных инструкторов По сообщениям из ЛНР, ВСУ ликвидируют прибывших на Украину иностранных наёмников. 23607 23607 Фото © MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Как сообщило ТАСС со ссылкой на свои источники в ЛНР, украинские военные начали убивать прибывших им на помощь иностранцев, чтобы те не раскрыли секретные данные о деятельности западных спецслужб на Украине в случае попадания в плен. По словам источника агентства, военнослужащие ЛНР обнаружили несколько сожжённых тел иностранцев, прибывших на Украину из Англии и Польши.

Не секрет, что западные страны помогают Украине. Киев получает разведывательные данные, оружие, инструкторов и наёмников. Специалисты, обучающие украинских боевиков, могут погибнуть не только от русской пули, но и от украинской. Стало известно, что их бывшие подопечные расправились с ними в Лисичанске и Северодонецке. Кроме этого, на заводе "Азовсталь" в мобильные крематории отправились иностранные солдаты удачи.

В пекло

Для затягивания российской специальной операции США и их сателлиты поставляют Украине оружие и инструкторов. Подтверждают это и пленные военнослужащие. Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк сообщил в беседе с российскими журналистами, что он лично видел занятия медика с членами нацистского батальона "Азов". По его словам, инструктор, скорее всего, из США.

И вот в Мариуполе, где как раз и стоял батальон "Азов", нашли крематорий, в котором сгорели тела иностранцев. Убиты они могли быть самими же неонацистами. Засевшие на "Азовстали" пытались сжечь документы, однако они не заметили, что сгорело не всё. Например, были найдены остатки паспорта гражданина США.

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Источник в Народной милиции ЛНР рассказал российским журналистам, что украинским боевикам был отдан приказ казнить тренировавших их специалистов. Можно предположить, что убийство иностранцев было санкционировано из-за границы. В Киеве и, наверняка, не только там, опасаются, что иностранцы могут попасть в плен и выдать информацию о работе западных служб в зоне проведения СВО. Тела убитых инструкторов уже находят. Военнослужащим союзных войск удалось узнать, что на Луганщину приехали "гости" из Польши и Великобритании. Количество казнённых иностранцев может в дальнейшем увеличиться. По сведениям помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, из Северодонецка в Лисичанск переправились наёмники, прибывшие из Польши, Франции, Германии и США.

— Может, ничего особо нового они бы и не рассказали, но самим фактом попадания в плен дополнительно продемонстрировали бы истину, что мы воюем вовсе не с украинским народом, а с коллективным Западом, использующим украинское пушечное мясо. Больше всего они не хотят видеть открытые судебные процессы над наёмниками и их приговоры, поэтому их уничтожают. ВСУ проще их застрелить на месте, поэтому они и выполняют приказы своих кураторов, — считает депутат Государственной думы Александр Бородай.

Парламентарий отметил, что на Кураховском направлении, на западе от Донецка, российские системы РЭБ засекли работу 3000 польских и румынских телефонов. Кроме этого, Бородай сообщил, что сжигать тела убитых для Украины стало обыденной практикой. На Изюмском направлении тела так называемых защитников собрали в сельскохозяйственной постройке и подожгли.

Живое доказательство

В западных странах идёт полномасштабная кампания по вербовке наёмников для отправки на Украину. Вот только при возникновении опасности попадания этих наёмников в плен их могут убить сами же украинцы, ведь солдаты удачи в случае их взятия в плен открыли бы сведения о кураторах. Кроме того, они бы назвали имена тех, кто руководит и финансирует этот процесс, а также могли дать точные характеристики настоящего уровня подготовки вооружённых формирований Украины.

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— Такие инструкторы переобучали ВСУ ведению боевых действий на новый манер, тактике, которая используется террористическими организациями. В частности — использованию городов в качестве крепостей, а людей в качестве живых щитов. Также особое внимание отводилось применению ПЗРК. Велось усиленное обучение ведению боевых действий в городской застройке. Ключевым направлением были и тренировки по проведению специальных операций, то есть диверсантов готовили для нанесения ударов по тылам, — рассказал Лайфу посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он добавил, что поимка живых инструкторов, откомандированных западными странами, — это не только информация о тактике и планах, но и доказательство прямого вмешательства США и ЕС в вооружённый конфликт на Украине.

Издание The New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве и ЦРУ, утверждает, что на Украине работает целая сеть иностранных специалистов, в задачи которых входит разведка, обучение и налаживание каналов поставки оружия. Попади такие профессионалы в руки российских военнослужащих — миру открылись бы не только пути следования оружия, но и планы украинской стороны по ведению боёв в Донбассе. Эта информация облегчила бы реализацию планов по освобождению территорий и демилитаризации.

Нельзя исключать, что убийства западных специалистов продолжатся, так как на Украину их было отправлено очень много и они обладают важными сведениями.

— На базе западных посольств, американского и британского, развёрнуты разведывательные терминалы приёма соответствующей информации, которая поступает по каналам закрытой связи. Далее необходимые данные обрабатываются и передаются Вооружённым силам Украины. Главное, что в реальном времени отслеживается деятельность ВС РФ и передаётся Украине, — отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Попади кто-то из иностранцев хоть случайно в руки союзных сил, станет понятен масштаб вторжения НАТО на Украину, а также роль Запада в этом вооружённом конфликте. Для США и ЕС было бы лучше, если бы те, кто даже невольно стал участником событий, замолчали навсегда.

Фото © MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES С какой целью украинские боевики казнят наёмников и инструкторов? 0 Боятся утечки информации Не хотят оставлять доказательства иностранного вмешательства Это заранее спланированная акция для дискредитации союзных сил

Авторы Даниил Черных