Какие города ВСУ прикроет системами IRIS-T SLM Немецкие ЗРК IRIS-T SLM, которые хотела получить Украина, всё-таки окажутся в её руках, но нанести существенный урон ими не получится сразу по нескольким причинам. 39848 39848 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Michele Tantussi

Украинские вооружённые формирования получат от Германии зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM. Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Примечательно, что оплатят оружие немецкие налогоплательщики.

— Нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем – компанией Diehl Defence – добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро, причём за счёт немецкого правительства, — рассказал дипломат. Он пояснил, что пока идёт речь об одном комплексе, но Мельник рассчитывает, что Германия купит для Украины ещё 10 IRIS-T SLM.

Возможности немецкого ПВО

ЗРК IRIS-T SLM является адаптированным для наземного запуска. В комплексе используются ракеты класса "воздух – воздух" IRIS-T. Известно, что они оснащены инфракрасной головкой самонаведения, твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости в 3 Маха. Дальность пуска IRIS-T — до 40 километров, а потолок — до 20 километров. Возможна как самостоятельная работа, так и дежурство в рамках эшелонированной системы ПВО.

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Основой для них служит колёсная база. Есть также вариант на гусеницах. Последний приобретался Швецией. Если таковой окажется у Украины, то немецкое правительство подставит украинских военных, так как ресурс у них меньше, а ремонтировать их придётся как минимум в Польше. Колёсные установки куда проще в использовании.

— У этой системы есть определённые особенности. Во-первых, недостаточное количество целевых каналов. Наши комплексы, как правило, имеют шесть целевых каналов и, соответственно, по четыре ракеты на каждый канал, итого 24. Это система, насколько известно, одноканальная, — пояснил экс-начальник Зенитных ракетных войск РФ Сергей Хатылев.

Также эксперт отметил, что по маловысотным и наземным целям она работает неустойчиво. Может произойти перезахват другого объекта. Плохие погодные условия влияют на захват цели инфракрасной головкой. Кроме того, нет подтверждения боевого применения этой ракеты, поэтому оценить её эффективность сложно.

Где разместят IRIS-T

Мельник анонсировал прибытие только одного комплекса, однако поставка может включать ещё 10. Один ЗРК не сыграет существенной роли, но если рассматривать, что прибудут все заявленные, то встанет вопрос с их размещением. Сейчас Украина контролирует 21 областной центр. Логично, что Львов или Ужгород меньше нуждаются в защите, чем Днепропетровск или Харьков, поэтому после прибытия IRIS-T отправятся, скорее всего, на восток.

— Понятное дело, что она не восполняет все возможности той ПВО, которая была у Украины в начале специальной военной операции. Скорее всего, её поставят на оборону важных для Украины городов, прежде всего в Киев. ПВО, которая была у Киева, отправлялась в зону, где идут боевые действия, для того чтобы предотвращать налёты российской авиации, но она была уничтожена, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

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Также комплексы могут разместить в городах, на которые планируется наступление со стороны России.

— Киев, я полагаю, Харьков, Николаев и Одесса. Я думаю, что их разделят по паре штук. Дело в том, что ПВО никогда никого не защищала, а прикрывала, то есть стопроцентной защиты не обеспечивается, — считает военный эксперт Михаил Тимошенко.

Кроме того, IRIS-T могут оказаться не в областных центрах или столице, а в полях, если украинские вооружённые формирования пойдут в контрнаступление.

Возможная угроза

Относительно небольшая дальность работы, а также малое количество установок особо не сыграют роли на фронте, однако точечные удары могут быть нанесены.

— Конечно, они могут затруднить работу российских ВКС, но существенно повлиять на ситуацию не смогут, — рассказал Лайфу Алексей Леонков.

В настоящий момент Мельник заявил о договорённостях, но не сказал, когда комплексы окажутся на Украине. Зная медлительность немцев, можно предположить, что срок поставки растянется на долгие месяцы. При этом остаётся открытым вопрос со специалистами. Их нужно подготовить, и на это нужна не одна неделя.

Посол Украины в Германии Андрей Ярославович Мельник посещает стенд Diehl на Международной аэрокосмической выставке ILA и знакомится с системой ПВО IRIS-T SLS (на заднем плане). Фото © Getty Images / Wolfgang Kumm / picture alliance

Сергей Хатылев напомнил, что для успешной работы ЗРК требуется система разведки, спутниковая информация, чёткое месторасположение объекта противника и многие другие составляющие. Если этого нет, то IRIS-T в кратчайшие сроки будет обнаружен и уничтожен.

В очередной раз Украина создаёт информационную шумиху и показывает, что ей помогает весь мир. В реальности же украинские военнослужащие получают, может быть, и неплохое оружие, но не имеющее смысла, так как для его эффективного применения нужны и специалисты, и система поддержки. При этом всём малое количество поставляемого вооружения не повышает обороноспособности. Нельзя исключать и того, что IRIS-T даже не доедут до мест несения службы, а будут уничтожены сразу после пересечения польско-украинской границы.

Фото © Getty Images / Wolfgang Kumm / picture alliance Повлияют ли IRIS-T SLM на ход СВО? 0 Да, потому что они могут оказаться эффективными Нет, так как у Украины нет системы обеспечения ЗРК не поступит на Украину

Авторы Даниил Черных