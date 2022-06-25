Топ-5 известных солдат удачи, разочаровавшихся в своей "миссии" в Незалежной Наёмники ехали на Украину, чтобы убивать русских, но, столкнувшись с украинскими реалиями, вернулись домой и теперь рассказывают о том, почему не стоит становиться в один ряд с боевиками. 42931 42931 Фото © Metin Aktas / Anadolu Agency via Getty Images

Украинская пропаганда делала из иностранных наёмников символы и создавала картинку всемирной помощи, однако реальность оказалось иной. Наёмники покидают территорию Незалежной и выступают с откровенными рассказами о происходящем в украинской армии. Хотя значимость оставшихся не стоит принижать.

— На Украину приезжают подготовленные люди: снайперы, специалисты по отдельным видам вооружения, эксперты в области логистики и многие другие. Неподготовленный — погибнет. В боях с российской армией они где-то представляют реальную угрозу, а где-то — нет. Занижать уровень их опасности нельзя — это серьёзный противник, — отметил военный эксперт Константин Сивков.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, на 17 июня помочь Украине приехали почти 7 тысяч человек из 64 стран мира, из них 1956 погибли, а 1779 — уехали. Уехавшие и сообщили некоторые детали об украинских реалиях.

Снайпер Вали

Канадец Оливье Лавинь-Ортиз приехал на Украину в марте. В его послужном списке значатся Афганистан, Ирак и Сирия. 13 лет он прослужил в ВС Канады. В 2015 году уволился в звании капрала.

Вали признавался, что не знает, почему идёт вооружённый конфликт между Россией и Украиной, однако это ему не мешало воевать в составе Нормандской бригады Иностранного легиона. Украинские СМИ создали из него настоящую грозу для российской армии, но Лавинь-Ортиз разочаровался и вернулся в Канаду, где рассказал о происходящем на Украине.

Приехав домой, он сообщил, что командование ВСУ не знает, как обращаться с иностранцами. По его словам, наёмников оставляют без провизии и оружия, поэтому им приходилось искать всё самим. Примечателен ещё один момент в рассказе Вали. Оказалось, что за время боевых действия он сделал всего два выстрела, и те — в окна. Получается, что лучший снайпер украинской армии — пустышка, но раскрученная украинскими пропагандистами.

Южнокорейский спецназовец из ВМС

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Повезло выбраться с Украины корейцу Ри Гын. Когда-то он служил во Флотилии специального назначения ВМС Республики Корея, а на Украине оказался в Интернациональном легионе Территориальной обороны. В Незалежной он получил ранение и решил пройти лечение в Южной Корее. В Корее он был арестован прямо в зале аэропорта.

Не секрет, что корейские власти запретили своим гражданам участвовать в конфликте на Украине. Гын проигнорировал запрет и даже собрал свой отряд.

— По сообщениям, он разочаровался в идеях, за которые воюют Вооружённые силы Украины и вернулся обратно на родину. Тем не менее, его поступок вскрылся, и сейчас он подлежит суду, — заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. При худшем раскладе Гын может быть приговорён к смертной казни.

Британский офицер королевского флота

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Вернуться в Великобританию смог 30-летний наёмник по имени Кёртис. Дома он был офицером королевского флота, а на Украине стал боевиком Иностранного легиона.

— Абсолютное отсутствие подготовки перед отправкой на фронт и хаос в рядах украинской армии, — прокомментировал Кёртис британским журналистам ситуацию на Украине.

Наёмник оказался на Украине 4 марта. Журналистам он сообщил, что был под Гостомелем и Ирпенем. Украинское командование отправляло их без снаряжения и разведданных. Также он поведал, что на Украину приехали не только опытные военнослужащие, но и молодые люди, переигравшие в компьютерные стрелялки. В интервью 4 News он заявил, что те, кто прошёл Ирак и Афганистан, оказались бессильны на Украине.

— Судя по тому, что компания редеет, можно говорить о том, что на Украине остались профессионалы, которые из себя что-то представляют. Все остальные уезжают. Не надо недооценивать противника. Люди, зарабатывающие с автоматом в руках, — сложные люди. Сейчас мы видим, что было семь тысяч, а теперь — в два раза меньше. Это явно говорит о том, что уехали непрофессионалы, направлявшиеся изначально на сафари. Те, кто остаются, создают нам проблемы, и мы должны с этим бороться, — считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Наёмник из Испании

В ряды украинских вооружённых формирований вливаются и испанцы. Часть из них погибают. Так, 22-летний гражданин Испании погиб неизвестно как — то ли в бою, то ли при иных обстоятельствах. Его соотечественник приехал на Украину с намерением убивать русских в составе батальона "Азов". Рассказы об уничтожении боевиков вразумили уроженца Пиренейского полуострова.

— Мы думали вступить в батальон, но наши товарищи на фронте рассказали, что перед каждым боем прощаются с семьями. Мы решили, что брать оружие и всё такое — это не наше дело, — сказал несостоявшийся боевик испанскому изданию. Теперь он занимается гуманитарной помощью в польском Пшемысле, о чём рассказывает журналистам.

Бразильский наёмник

Уехать с Украины решил бразильский 28-летний наёмник Тиаго Росси. Известно, что до спецоперации он был инструктором по стрельбе. Вступив в Иностранный легион, он обещал "перестрелять всех интервентов", но после удара российских ракет он спешно уехал в Польшу.

— Вы просто не можете понять одного, как самолёт стреляет по вам ракетами. Вы не можете понять. Все кончено, все кончено, — посетовал бразилец.

Бежать нельзя остаться

О том, как покинуть Украину безопасно, рассказал анонимный американский наёмник. По его словам, иностранным военным сделать это непросто. Чтобы сбежать, приходиться сбрасывать всё военное обмундирование и переодеваться в гражданское. Для того, чтобы точно удалось выехать, требуется использовать жилеты Красного Креста и машину скорой помощи, сообщил бывший боевик Грузинского легиона 102-й бригады Территориальной обороны.

Покинуть Украину его вынудило отношение командования. Оно собиралось отправить наёмников в Киев. При этом выдали им 10 патронов на один пулемёт. Если бы последовал отказ, то им бы стреляли в спину. Сбежавший солдат удачи заявил, что приезжать на Украину не стоит, так как это ловушка, из которой не дадут выбраться.

Все рассказы о непобедимости солдат удачи разбиваются рассказами тех, кто смог вырваться из украинского ада. С одной стороны, на их решение повлияла мощь союзных сил — РФ, ЛНР и ДНР, а с другой — им стало понятно, что украинское командование использует их в качестве пушечного мяса.

— Их число будет сокращаться естественным способом, то есть будут ликвидировать и, конечно же, такие прецеденты, как смертный приговор трём западным наёмникам, тоже охладит горячие головы тех, кому не хватает адреналина. Это не касается нацистов, которые за идею готовы убивать и отдать жизни. Также это не касается сотрудников ЧВК, делающих работу за деньги. За последнее время произошли два события, которые уменьшили число желающих воевать за Украину. Во-первых, это смертный приговор и удар наших войск по Яворовскому полигону, — отметил политолог Дмитрий Родионов.

Чем больше будет продолжаться специальная операция, тем больше будет появляться рассказов об Украине. И они будут не о доблестных защитниках, а о глупостях, которые ведут к разрушению остатков Незалежной. Это мы видим и сейчас. Журналист Сет Харп опубликовал в "Твиттере" переписку с солдатом удачи из США, где тот рассказал, что им пришлось вести бой с украинским спецназом. Назвал он это всё "цирком уродов" и пришел к выводу, что Украине не победить российскую армию.

Фото © Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Представляют ли из себя западные наёмники на Украине реальную силу? 0 Да. Их не стоит недооценивать Нет. Бегство многих говорит, что воевать они не готовы Всё зависит от человека и его подготовки

Авторы Даниил Черных