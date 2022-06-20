Как Литва подталкивает Россию к проведению балтийской спецоперации Политолог Дмитрий Родионов — о том, что Москва может отозвать "независимость" Литвы и открыть Сувалкский коридор к Калининграду, если Вильнюс не восстановит транзит. 21105 21105 Обложка © Shutterstock

МИД России вызвал поверенного в делах Литвы Умбрасене из-за блокады Калининградской области, заявив главе дипмиссии протест в связи с введённым Вильнюсом без предварительного уведомления запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Также ведомство потребовало отменить эти рестрикции.

В документе МИД отмечается, что Россия оставляет за собой право по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объёме грузовой транзит в Калининградскую область. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о том, что Литва уведомила Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров. По его словам, под запрет попадёт около 40–50% всех грузов — строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.

Незаконность решения Вильнюса

Алиханов подчеркнул, что власти региона ждут комментариев от Еврокомиссии по поводу этого действия, поскольку это является грубейшим нарушением протоколов по вступлению в Евросоюз прибалтийских государств.

Документ, на который ссылаются российские чиновники, даёт гарантии бесперебойного транспортного снабжения между Калининградской областью и остальной Россией через Литву. Эти гарантии стали условием, которое Москва выдвинула в обмен на своё согласие на вступление страны в Евросоюз и НАТО. На основании этих гарантий был заключён договор о государственной границе РФ с Литовской Республикой.

Дмитрий Рогозин, возглавлявший в 2003 году Комитет Госдумы по международным делам, был спецпредставителем президента России на переговорах между ЕС – РФ – Литвой, где речь шла о гарантированном транзите российских грузов для граждан Российской Федерации из/в Калининградскую область в обмен на встречное обязательство парламента России ратифицировать договор о государственной границе с Литовской Республикой.

Как уверяет глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, эта мера — решение не Вильнюса, а Евросоюза, принявшего санкции, хотя официальный Брюссель не комментирует ситуацию. Запрет на транзит подсанкционных товаров, по его словам, принят в "консультации с Еврокомиссией и в соответствии с её директивами". Что ж, ждём комментариев от ЕС — учитывая, что речь идёт о нарушении нашего совместного документа, отмолчаться в данном случае не получится.

Чем Россия может ответить Литве

Литва всегда была недружественным государством для РФ, а в последнее время её антироссийская активность резко возросла. Так, например, в прошлом месяце литовский сейм признал нашу страну государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм".

Собственно, давно пора полностью лишить Вильнюс возможности зарабатывать за счёт России. Шаги в этом направлении предпринимаются не первый год, и вот уже благодаря переориентации российских грузов в российские порты литовская Клайпеда, 80% заработка которой ещё 20 лет назад составлял транзит, начала приходить в упадок. А санкции против Белоруссии и уход её грузов и вовсе поставили некогда крупнейший порт на Балтике на грань выживания.

Очевидно, литовцы что-то не поняли, а значит, Клайпеду нужно полностью лишить транзитных грузов. И тут необходимо подключать Белоруссию. Минск, кстати, до сих пор поставляет Литве электроэнергию, и это тоже пора исправить. Нужно полностью прекратить закупать любые виды литовских товаров. Несмотря на официальный отказ от российского газа (Литва гордится, что сделала это первой в Европе), они продолжают покупать у России СПГ.

Россия может отозвать независимость Литвы

Ещё две недели назад депутат от Госдумы Евгений Фёдоров внёс законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Фёдоров считает, что оно было незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции СССР.

Очевидно, сначала это могло показаться попыткой хайпа и привлечения к себе внимания. Однако сегодня всё больше и больше экспертов всерьёз говорят о возможности принятия такого решения. Это мог бы быть серьёзный юридический казус: отказавшись от признания независимости Литвы, Россия может денонсировать соглашение о признании её границ. Как заявил сенатор Андрей Климов, блокада Калининграда отменяет для РФ договор о членстве Литвы в Евросоюзе. По его словам, у Москвы могут оказаться "развязанными руки" для разрешения ситуации любыми способами.

Кроме того, под вопросом оказываются и юридические основания для членства страны в НАТО, поскольку, согласно уставу альянса, в нём не могут состоять спорные юридические субъекты. "Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004-м с учётом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта России", — подчеркнул Андрей Климов.

Претензии по поводу поведения Литвы могут быть выставлены и НАТО. Однако молчание ЕС наводит на мысль о правоте Климова — НАТО дало добро на действия Вильнюса, использовав Ригу для проверки российской реакции. Похожая ситуация была в конце прошлого года, когда Вильнюс явно не по своей инициативе открыл у себя представительство Тайваня, чем нарвался на жёсткие санкции со стороны Пекина. Европа тогда молча смотрела на калечащие удары по литовской экономике, несмотря на мольбы прибалтийской республики о помощи.

В этот раз всё может не ограничиться методами экономического воздействия и даже отзывом признания независимости. Для России запрет литовского транзита может означать угрозу национальной безопасности и попытку отторжения территории. С соответствующими выводами.

Блокада Калининграда — повод для войны

"Потеря Клайпеды — минимум того, что может ждать Литву. Полная блокада Калининградской области — это casus belli. Это нарушение российского суверенитета в отношении Калининградской области и подрыв территориальной целостности России", — пишет калининградский политолог Александр Носович. По его словам, в контексте этих обстоятельств начинает действовать ядерная доктрина РФ и становится допустимым применение ядерного оружия.

Ему вторит политолог Ростислав Ищенко, который уверен, что транспортная блокада Калининграда является поводом для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.

"В случае отказа выполнять наши требования по разблокировке транзита — предъявить ультиматум по срокам практических действий по созданию Сувалкского коридора", — заявил депутат ГД Олег Морозов.

Пока это громкие слова. Пока мы ждём объяснений и от ЕС, и от НАТО. О полной блокаде Калининграда речь не идёт. В сложившейся ситуации Россия может перестроить логистику, пользуясь морским и воздушным транспортом. Как заявил руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, все товары из санкционного списка, которые перестала пропускать через свою территорию Литва, можно доставить с помощью паромов.

Однако эта возможность будет перекрыта в случае, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, и все вместе они смогут организовать блокаду нашего эксклава, который в этом случае окажется в полном окружении. Тогда иного варианта, кроме спецоперации по силовому созданию Сувалкского коридора, просто не останется.

Мост королевы Луизы в Советске — пограничный автомобильный мост через реку Неман, соединяющий Советск (Калининградская область РФ) и Панямуне (Литва). Фото © Shutterstock Почему России пора отозвать "независимость" Литвы? 0 Нарушены международные договорённости Потому что Вильнюс стал зависимым от ЕС Не надо было трогать транзит в Калининград

Авторы Дмитрий Родионов