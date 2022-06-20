Какую армию хочет собрать Британия, чтобы воевать с Россией В Туманном Альбионе заговорили о желании подготовить армию к войне с Россией на европейском континенте, однако почему Лондон вспомнил об этом сейчас. 13449 13449 Фото © Leon Neal / Getty Images

Британскую армию ждут большие изменения. Подданных Её Величества будут готовить к войне в континентальной Европе. В очередной раз врагом обозначена Российская Федерация. Подготовку анонсировал новый начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс.

— Сейчас возникла острая необходимость создать армию, которая будет способна сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы вновь воевать в Европе, — заявил Сандерс.

В письме, которое направлено подчинённым, генерал отмечает, что события на Украине показали важность защиты Великобритании. Для этого нужно одерживать победы на суше. Интересно, что Сандерс уже участвовал в вооружённых конфликтах в Европе. В его послужном списке значатся Косово и Босния и Герцеговина. Кроме того, он воевал в Ираке и Афганистане.

Реформа или кеш

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В марте 2021 года министр обороны Бен Уоллес анонсировал сокращение численности Вооружённых сил Великобритании. К 2025-му армия должна будет насчитывать 72,5 тысячи человек. При этом военнослужащие должны быть лучше обучены и укомплектованы. Спустя год ситуация может измениться, но существует ряд трудностей.

Британская армия испытывает проблемы с оснащением. Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что Лондону не хватает авианосцев. Кроме того, у Великобритании всего четыре атомные подводные лодки с американскими ракетами. Они их хотят заменить. Увеличить численность личного состава можно, но желающих служить не так много.

— Намного они не увеличат свою армию, потому что желающих служить в Великобритании мало. Другое дело, если они повысят денежное содержание для своих солдат и офицеров. До модернизации армии ещё далеко, а сейчас мы наблюдаем попытку выбить деньги для британских вооружённых сил. Украина является удобным поводом для этого, — считает Литовкин.

Модернизация сухопутных сил не отменяет того факта, что Великобритания является ядерной державой. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Соединённое Королевство обладает 215 боеголовками. Экс-премьер-министр Дэвид Кэмерон в 2015 году говорил, что есть обстоятельства, при которых применение ядерного оружия оправданно.

— Что бы они ни модернизовали, за несколько лет подготовить британскую армию для противодействия России в Европе невозможно. Пока что это не более чем политическая декларация, которая, если даже и будет реализовываться, потребует большого количества времени и денег, — считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Сроки реформы пока размыты, но можно предположить, что новая британская армия появится в 2025-м, как и планировали местные власти в прошлом году.

Аппетиты карликовой армии

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От Москвы до Лондона 2,5 тысячи километров, и паника островного государства не очень понятна. У нас даже нет общей границы. Да, страна входит в НАТО, но известно, что Россия не собирается вести войну с Североатлантическим альянсом. При этом российская сторона может и не обратить внимания на заявления Сандерса, полагает Игорь Коротченко.

Сейчас даже непонятно, где Великобритания собирается воевать с Россией. Важно помнить, что Сандерс говорил о неких партнёрах, но не обозначил кого-то конкретно. Ввод войск на Украину может привести только к третьей мировой войне, которую никто не хочет развязывать. Если же для России и будет угроза с Британских островов, то ответ может быть простым, но смертоносным — ядерное оружие.

— Карликовая армия, которую мы в бинокль не видим, болеет великобританским гегемонизмом. Сегодня для нас Великобритания — это всего лишь один удар "Сарматом". Ей важно стравить Украину и Россию. Все эти меняющиеся генералы и их заявления о подготовке к большой войне — бредни. Неужели в Великобритании не понимают, что если она всерьёз свяжется с Россией, то такого острова вообще не будет существовать? — рассказал Лайфу военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Сегодня Великобритания является одной из сил, желающих продолжения боевых действий на Украине. Можно было бы всё списать на англосаксонский заговор против России, но причины могут быть куда интереснее. Например, финансовая составляющая. В марте 2021 года Правительство Великобритании планировало выделить за четыре года 80 миллиардов фунтов на модернизацию армии. Для неё хотели закупить новые фрегаты, самолёты и дроны-камикадзе, усовершенствовать танки Challenger 2, а также увеличить число ядерных боеголовок. Как известно, оборонный заказ хорошо наполняет карманы заинтересованных лиц, а тут и повод удачный — мнимая российская угроза.

Фото © Peter Morrison — WPA Pool / Getty Images Чего хочет добиться британское военное командование? 0 Модернизировать армию Освоить оборонный бюджет на закупках Спровоцировать Россию на военные действия

Авторы Даниил Черных