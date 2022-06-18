Какую группировку может отправить на Украину глава Белоруссии Почему паника Зеленского, который ждёт атаки с севера, запада и востока страны, работает против Украины и почему решающую роль в обострении ситуации может сыграть территориальный голод Варшавы. 57843 57843 Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Ситдиков Рамиль

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обозначил, при каких условиях Минск подключится к СВО, что вызвало панику в Киеве и подготовку к возможным боевым действиям. Президент Белоруссии давно делал заявления о возможном вводе войск, однако сейчас ситуация начинает подходить к логическому завершению. Обеспокоены ситуацией и на Украине. Дошло до того, что Владимир Зеленский поручил проверить войска на северном направлении. Опасения украинской стороны обоснованы, так как в Белоруссии готовят группировку и называют условия ввода войск.

— Президент собрал Ставку. И проговаривался именно этот вопрос — вопрос Белоруссии. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны: что происходит, в каком состоянии находятся сегодня войска Белоруссии, сколько там военных РФ, какие планы. В результате есть поручение. Сейчас будет проходить проверка в четырёх областях состояния подготовки на случай, если будут происходить повторные вызовы для нашей страны, — заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Провокация Минска

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

В начале спецоперации Белоруссия использовалась в СВО для ракетных ударов, взлёта самолётов и как плацдарм для наступления на Киев. Ситуация изменилась после того, как Россия провела манёвр с отводом войск из нескольких регионов Украины.

Тем не менее Александр Лукашенко регулярно делал заявления о возможном полноценном участии в СВО. Ещё 24 февраля он обозначил, что белорусские войска не участвуют в боевых действиях, но готовы присоединиться, если это потребуется. Через месяц президент Белоруссии назвал условия. Он заявил: "Нас в войну можно втянуть только одним способом: если против нас начнётся агрессия, если против нас начнут воевать".

К сегодняшнему дню риторика белорусского лидера сменилась, и он отмечает, что белорусские войска войдут на Украину в ответ на польскую агрессию. При этом целью Лукашенко ставит защиту населения Западной Украины.

Нам придётся реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал, что ещё украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали Александр Лукашенко Президент Белоруссии

— Думаю, что Минск может пересмотреть свои подходы при крупномасштабной военной провокации со стороны Украины. Например, масштабный ракетный удар. Что развернёт общество и определит его настроения в пользу силового ответа, — сказал Лайфу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Белоруссия серьёзно укрепляет свои силы по прикрытию границы, параллельно с этим предпринимает меры по усилению ПВО.

Аппетиты Варшавы

Польша не особо скрывает желание передвинуть границу. Министерство обороны модернизирует армию, ожидая от Запада поставок систем ПВО средней дальности и 500 пусковых установок системы Himars. Кроме того, глава польского ведомства Мариуш Блащак заявил, что ситуация на Украине показала важность артиллерии. Также поднят вопрос приобретения спутников наблюдения. И вишенкой на торте служит желание Варшавы увеличить число военнослужащих до 300 тысяч человек, то есть практически вдвое.

Любое территориальное приобретение усилит территориальный голод Варшавы. Потому что после захвата Польшей Западной Украины под прицелом окажутся Западная Белоруссия и Калининград. Лукашенко прогнозирует, что польские войска займут Западную Украину.

Белорусская группировка

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

На данный момент Вооружённые силы Белоруссии насчитывают 65 тысяч человек, из них 20 тысяч — гражданский персонал. По данным портала Global Firepower, белорусские военизированные формирования насчитывают ещё 110 тысяч человек. На вооружении республики находится 600 танков, 700 артиллерийских стволов, 80 вертолётов, 130 самолётов и около полутора тысяч единиц бронетехники. То есть выставить большую группировку у белорусского лидера не получится, так как что-то нужно будет оставить внутри страны.

— Если Белоруссия решит включиться в СВО, то речь пойдёт о десятках тысяч, но точно не о половине белорусской армии, — считает военный эксперт Алексей Леонков. — И участие республики будет обусловлено теми задачами, которые сопутствуют целям спецоперации.

По некоторой информации, Минск может выделить группировку для участия в СВО численностью 10–15 тысяч человек. В конце мая глава военного ведомства Виктор Хренин заявил, что развитие Сил специальных операций будет приоритетным в ближайшее время. На следующий день он объявил о создании народного ополчения.

Подготовка к участию белорусских военных в конфликте на сопредельной территории уже идёт. В конце мая Александр Лукашенко заявил, что в белорусской армии организуют Южное оперативное командование. Оно расположится на границе Белоруссии и Украины. Вместе с этим с 1 июня ограничивается въезд в приграничную полосу в трёх районах Гомельской области. Примечательно, что через них проходит дорога на Чернигов, Киев и Сумы.

Паника Зеленского

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С самого начала специальной операции Украина заняла враждебную позицию по отношению к Белоруссии. Украинские власти считают, что Белоруссия предоставила свою территорию, а значит, является стороной конфликта. При этом белорусская армия не предпринимает попытки войти на Украину. Советники Зеленского утверждают, что получают полную информацию, однако именно она может наводить панику на президента Украины.

— Зеленский находится в вакууме. Если он и получает информацию о том, что происходит на фронтах, то он должен прийти в неадекватное состояние. Он может бояться наступления с севера, запада и востока, — предполагает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

На данный момент у Белоруссии нет фактического повода для присоединения к спецоперации, отметил Литовкин. Лукашенко даже не может задействовать договор ОДКБ, так как пока нападения нет. При этом белорусский лидер чётко обозначил момент, когда может начаться вступление Белоруссии. — Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя на Украину, — предостерёг он.

Произойдёт ли такой или аналогичный удар, остаётся вопросом открытым, однако ясно, что в Киеве понимают всю тяжесть возможных событий и пытаются подготовиться к встрече белорусской армии.

Усиленный патруль у границы Польши с Белоруссией возле КПП Кузница. Фото © ТАСС / Matthias Schrader Что в итоге вынудит Белоруссию присоединиться к спецоперации? 0 Удар по территории Белоруссии Польские войска на Западной Украине Давление Москвы

Авторы Даниил Черных