Как Украина проспала наступление на Харьков Армия России расчищает дорогу на Харьков со стороны Белгорода, ВСУ несут тяжёлые потери. Только после уничтожения харьковско-сумской группировки приграничные районы РФ оставят в покое. 98944 98944 Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Украинская группировка постепенно начинает сыпаться на Харьковском направлении, и освобождение первой столицы Украины уже не кажется призрачным. Однако для этого нужно взять несколько городов, окружить сам Харьков и войти в город. Начиная с 24 февраля российские войска продвигаются по территории области. Некоторые города взяты без боя.

Стоит вспомнить Купянск, глава которого пошёл на переговоры с российскими военными, удалось достичь договорённостей. За некоторые населённые пункты шли бои. В общей сложности 31% территории региона находится под контролем России, что засвидетельствовал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Разбитая витрина побед ВСУ

Харьков и его окрестности подавались киевской властью как успешный фланг обороны. Месяц назад шли рапорты, что российские войска удалось выбить из сёл, но сегодня всё меняется.

Украинское командование рассчитывало, что река Северский Донец послужит естественной преградой для российских войск и они не станут её форсировать. Реальность иная. Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник признал потерю Старого Салтова. От этого населённого пункта до харьковской окружной дороги всего 32 километра. Кроме того, артиллерия обрабатывает Золочев, Дергачи, Слатино, Русскую Лозовую. То есть Армия РФ расчищает себе дорогу на Харьков со стороны Белгорода, а также возвращает утраченные населённые пункты.

На Украине из-за этого назревает скандал. Советник руководителя Офиса президента Украины Арестович утверждал, что в Харьковской области всё идёт хорошо, противника громят и остались считаные дни до выхода на границу. С перемогами зашло всё настолько далеко, что неонацистское подразделение "Кракен" и "Иностранный легион" перебросили из Харькова под Северодонецк. В итоге теперь в адрес командования посыпались обвинения в подрыве обороноспособности первой столицы Украины. Сложности признаёт и Владимир Зеленский.

— Мучительные потери имеем и на Харьковщине, где Российская армия пытается усилить свои позиции. Бои за это направление продолжаются, и нужно ещё бороться, жёстко сражаться за полную безопасность для Харькова и области, — сказал президент Украины.

Наглядное видеоподтверждение существенных потерь ВСУ. Видео © t.me / infantmilitario

Кроме внутренних виновников найдены и зарубежные. Американская разведка, снабжающая данными украинских военных, не передавала информацию по Харьковскому направлению. Из-за этого украинцы проспали наступление. Отыграться за потери в Харьковской области украинские боевики решили на приграничной Белгородской области и Донецке, который обстреливается из всех видов оружия.

Харьковская наступательная операция

На очереди Харьковско-Сумская операция. Приграничные территории РФ будут подвергаться обстрелам и дальше, пока не будет ликвидирована харьковско-сумская группировка ВСУ. Нет сомнений, что Харьков будет взят силами освобождения. Уже сейчас для этого готовится плацдарм. Скорее всего, город будет взят с севера и востока, зажатый в кольцо.

— Для решения наших военных задач там уже начинается ограниченное наступление наших войск. После того как мы ликвидируем существующий выступ, разделяющий наши группировки войск в Донбассе и на Харьковском направлении, то очевидно, что продолжится спецоперация по двум направлениям: Одесса и Харьков. Пока говорить, как конкретно будет происходить сражение за Харьков, рано. Но, учитывая предыдущий опыт, прежде всего опыт мариупольского штурма, можно предположить, что город будет окружён, разделён на сектора, а потом методично и неспешно один за другим их будет занимать наша армия, — считает военный эксперт Константин Сивков.

Нужно учесть, что площадь Харькова — 350 квадратных километров. Для сравнения: площадь Мариуполя — 244 квадратных километра. На полное освобождение прибрежного города ВС РФ и НМ ДНР потребовалось более 80 дней. Численность населения первой столицы Украины составляет порядка 1,4 миллиона человек.

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— Это крайне сложная операция. Если сейчас рухнет оборона по Бахмут-Соледарскому рубежу, к которому мы практически вышли в тыл, то ВСУ не удастся удержать Славянск и Краматорск. Краматорск, кстати, сам по себе похлеще северодонецкого "Азота", его промзона занимает половину города. Если сейчас начнётся бегство из Лисичанска и Северодонецка, можно ожидать падения морального духа. Но при этом те, кто защищает Харьков, должны знать, что сданы города и укрепления Донбасса. Зеленскому наплевать, сколько погибнет. Ему чем больше, тем лучше. Он спишет всё на русских. Но, чтобы плотно блокировать Харьков, нужна группировка, которая по численности больше либо равна тем войскам, которые уже сражаются на Украине, — отметил военный эксперт Михаил Тимошенко.

Болезненная семантика

Если в 2014 году Харьков восстал против майданной власти и выступил за вхождение в Россию одним из первых (была провозглашена Харьковская Народная Республика, разгромленная впоследствии при участии экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова), то за восемь лет ситуация изменилась. Тотальная пропаганда, аресты, а также заселение в город уроженцев Западной Украины сделали своё дело.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (слева) в Харьковской области на востоке Украины, 15 июля 2014 г. Фото © Getty Images / Bahadir Vanli / Anadolu Agency

— В последние годы там держали власть нацисты, в том числе и Аваков, который с помощью террора попытался подмять город под себя. Запугать он, конечно, людей смог, но заставить быть другими — нет. Более того, ходили слухи, что он попытался убить Кернеса — лидера тогдашней харьковской элиты. И если мы вспомним, то Харьков, как и Одессу, в 2014 году взяли только с помощью завезённых боевиков. То есть осадники с остальной Украины создали такой вот образ покорённого города, — отметил политолог Александр Роджерс.

По его мнению, украинская пропаганда не пройдёт бесследно, однако по мере поступления вопросы будут решаться. В пример Роджерс приводит Херсон, где более 70 тысяч человек подали заявки на получение паспортов Российской Федерации.

Одну из проблем решать требуется сразу после освобождения сёл и городов. Глава харьковской общественной организации "Русь триединая" Сергей Моисеев сообщил Лайфу, что российские войска неохотно убирают украинскую символику после взятия населённых пунктов, что создаёт неуверенность среди местного населения.

— Харьковчане сейчас находятся под очень жёстким воздействием украинской информационной машины. Как только она выключается, то люди начинают трезветь. Когда мы войдём туда, то первым делом нужно включить "правильный телевизор" и, самое главное, изменить всю семантику. В некоторых районах я наблюдал, что российские военные заходят и вообще не трогают украинскую символику, а это крайне противопоказано, потому что человек, видящий украинский флаг и герб, думает, что российский солдат — гость, — заявил Моисеев.

Также эксперт рассказал, что в настоящий момент перед военно-гражданскими администрациями стоит задача налаживания мирной жизни в городах, куда уже вошла Россия. Перелома на Харьковском направлении можно ожидать после взятия Чугуева и Змиёва. После этого можно будет говорить о выдаче российских паспортов, считает Моисеев. Будет символично, если Харьков освободят к 23 августа (День города Харькова и поражения белгородско-харьковской группировки вермахта в 1943-м).

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Когда будет освобождён Харьков? 0 Осенью К 23 августа Боёв за город не будет