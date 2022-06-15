Как ВСУ готовят оборону Лисичанска и почему он может стать ещё одной ловушкой для наёмников Бои за Лисичанск только начинают набирать обороты, Армии РФ придётся действовать аккуратно — украинские боевики будут использовать городскую застройку и мирных жителей для своего спасения. 43068 43068 Фото © Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

В ближайшее время Армия России и войска ЛНР приступят к освобождению Лисичанска. Наступление на город анонсировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Проблемы в Лисичанске и Северодонецке признают и на Украине. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на этом направлении возможно тактическое окружение украинской группировки, однако он умолчал, что командование делает из Лисичанска крепость и стягивает в город подкрепление, в том числе иностранных наёмников.

Усиление из-за границы

Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Лисичанск уже давно рассматривался украинским командованием как последнее место обороны в бывшей Луганской области. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный настаивал, чтобы его подчинённые вышли из Северодонецка и засели в Лисичанске. Этому противился президент Украины Владимир Зеленский. В итоге у них возник конфликт, но всё же часть войск вывести Залужному удалось.

Вместе с отступающими силами из Северодонецка в Лисичанск перебрасываются силовики из других регионов Украины. В большом количестве киевским режимом завозятся зарубежные солдаты удачи. На фотографиях из Лисичанска засветились граждане Австралии, Великобритании, США и Колумбии. По некоторым данным, их не менее 300 человек.

— В любом случае вооружённые профессионалы опасны — вне зависимости от их национальной и государственной принадлежности. В целом наёмники понесли тяжёлые потери, часть из них покинула Украину, другая часть воюет, хотя, возможно, и демотивирована. Пока в руках у них есть оружие, это угроза, — считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В общей сложности силам освобождения будет противостоять около шести тысяч человек, которых Киев планомерно копил всё последнее время. В конце мая советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявлял российским СМИ, что боевики находятся вокруг Лисичанска. Сейчас ситуация меняется, они вынуждены заходить в город.

За спинами мирных жителей

Фото © Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

Укрепление городов — одна из задач, поставленных украинским вооружённым формированиям. Лисичанск занимает удобное положение для обороны. Он находится на возвышенности. Кроме того, с одной стороны он заперт рекой Северский Донецк, мосты через который уже взорваны. Это сейчас является проблемой для отступающих, но в ближайшей перспективе станет препятствием для наступающих. Также российским и луганским военным предстоит освободить мирных жителей, которыми будут прикрываться украинские боевики.

— В Лисичанске главной тактикой будут не укрепрайоны, а заложники из гражданских. Сейчас это их основная защита. В промзоне завода "Азот" находится несколько сотен мирных жителей. Ими прикрываются, требуя коридора в сторону Лисичанска. Понятно, что по нему выйдут и боевики, а мирные жители могут остаться там навсегда, — отметил военный эксперт Алексей Леонков. Неонацисты могут опять вести бои в жилых кварталах, оборудовать огневые точки в квартирах, а также выселять гражданских в подвалы, считает Леонков.

Фото © Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

Город укреплялся за счёт гражданской инфраструктуры давно. Ещё в марте Народная милиция ЛНР сообщила, что во втором корпусе городской больницы разместились боевики. Также ими были заняты школа № 14 и лицей № 12. В апреле начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что в здании педагогического колледжа украинские военные разместили опорный пункт и стянули к нему бронетехнику и зенитные установки.

— В таких условиях Российская армия будет действовать, как и в Мариуполе. Сначала — окружение, чтобы ни одна мышь не проскочила. После этого будут объявлены гуманитарные коридоры, когда можно будет выйти под белыми флагами. Мы всех принимаем. Если не будут выходить, то будем держать, пока они не начнут есть друг друга. Им деваться некуда, — пояснил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Фото © Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

Эксперт напомнил, что в Лисичанске много промпредприятий, взрыв которых может привести к экологической катастрофе. Осторожность нужна для того, чтобы не допустить заражение Северского Донца, который впадает в Дон.

Внимания заслуживают Лисичанский стекольный завод и расположенный от него в 200 метрах Лисичанский машиностроительный завод. Кроме того, совсем рядом с городом находится нефтеперерабатывающий завод, который уже попадал под обстрел и горел.

Можно предположить, что наступление на Лисичанск будет развиваться с двух сторон. С юга наступление от Попасной, а с севера — от Кременной. В конечном счёте украинский гарнизон ждут окружение и разгром. Отступить в Славянск не получится, так как трасса на Северск будет взята под контроль. К Соледару и Бахмуту — тоже не вариант, так как там расцветает "цветок Попасной".

Единственным правильным решением для вооружённых формирований Украины будет отступление прямо сейчас. Не секрет, что у них есть более удобный укрепрайон у Славянска и Краматорска. Если не уйдут, то их ждёт новый склеп.

Фото © Getty Images / Rick Mave / SOPA Images / LightRocket Каков будет итог битвы за Лисичанск? 0 Отступление украинских войск на выгодные позиции Окружение и попытки прорыва Сдача в плен по образцу Мариуполя

Авторы Даниил Черных